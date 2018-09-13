Истребители МиГ-31БМ ушли из под условного удара на маневрах "Восток-2018"

В ходе маневров истребительные части Центрального военного округа перебазировались из Красноярского и Пермского края на оперативные аэродромы

ТАСС, 12 сентября. Истребители-перехватчики МиГ-31БМ отработали на маневрах "Восток-2018" выход из-под удара условного противника.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ выполнили задачи наращивания дежурных сил по противовоздушной обороне, вывода авиационной техники из-под удара условного противника и прикрытия воздушного пространства от ракетных ударов", - отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что в ходе эпизода для выхода из под условного удара истребительные части Центрального военного округа перебазировались из Красноярского и Пермского края на оперативные аэродромы.