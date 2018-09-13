Бомбардировщики Ту-95МС на учениях "Восток-2018" провели пуски крылатых ракет

В Минобороны уточнили, что ракеты успешно поразили заданные мишени, что зафиксировано средствами объективного контроля

ПОЛИГОН ТЕЛЕМБА /Бурятия/, 12 сентября. /ТАСС/. Стратегические бомбардировщики ВКС России Ту-95МС на учениях "Восток-2018" успешно уничтожили наземные цели на полигоне в Бурятии крылатыми ракетами. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Дальней авиации Воздушно-космических сил в рамках маневров войск (сил) "Восток-2018" выполнили практические пуски крылатых ракет с высоты более 5 тысяч метров по наземным целям на полигоне Телемба в Республике Бурятия", - сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что ракеты "успешно поразили заданные мишени, что зафиксировано средствами объективного контроля".

Ту-95МС вылетели с одного из военных аэродромов Дальнего Востока, расположенного в 2 тыс. км от полигона. В воздухе ракетоносцы прикрывали истребители Су-35С Восточного военного округа. Во время полета экипажи Ту-95МС отработали дозаправку от заправщиков Ил-78.

"По завершении задания экипажи Дальней авиации вернулись на аэродром базирования", - добавили в министерстве.