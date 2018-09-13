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13.09.2018
ТАСС

На учениях "Восток-2018" около 15 противолодочных кораблей ищут субмарины "неприятеля"

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Противолодочный самолет Ил-38Н
Противолодочный самолет Ил-38Н.
Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Моряки будут искать подлодки во взаимодействии с авиацией - самолетами Ил-38 и вертолетами Ка-27ПЛ

ТАСС, 12 сентября. Около 15 больших и малых противолодочных кораблей Тихоокеанского флота ведут поиск субмарин условного противника в ходе маневров "Восток-2018", сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, моряки будут искать подлодки во взаимодействии с авиацией - самолетами Ил-38 и вертолетами Ка-27ПЛ.

"В данном эпизоде практических действий задействовано свыше 10 морских и базовых тральщиков, около 15 больших и малых противолодочных кораблей Тихоокеанского флота", - сказали в ведомстве.

Тральщики флота начали поиск мин в Тихом океане и Охотском море. "Поиск и траление мин производится по маршрутам развертывания разнородных группировок кораблей, корабельных ударных групп и корабельных поисковых ударных групп при помощи контактных и безконтактных тралов", - добавили в Минобороны.

С 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, а также прилегающих акваториях Тихого океана проводятся масштабные маневры "Восток-2018". Всего в них принимают участие около 300 тысяч военнослужащих, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

12.09.2018
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