Эсминец "Быстрый" и катера расстреляли крылатыми ракетами судно-мишень на "Востоке-2018"

Судно-мишень лежало в дрейфе на расстоянии более 100 км

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Эскадренный миноносец проекта 956 "Быстрый" и два ракетных катера расстреляли крылатыми ракетами "Москит" судно-мишень на учениях "Восток-2018". Об этом сообщили в среду журналистам в пресс- службе Минобороны РФ.

"В рамках маневров "Восток-2018" в акватории Охотского моря корабельная ударная группа Тихоокеанского флота в составе эскадренного миноносца "Быстрый" и двух ракетных катеров нанесла удар крылатыми ракетами "Москит" по надводной цели", - сообщили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что судно-мишень лежало в дрейфе на расстоянии более 100 км. "По данным объективного контроля, все три крылатые ракеты поразили цель", - добавили в ведомстве.

Безопасность района стрельб обеспечивали более 10 кораблей и судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации, отметили в Минобороны.