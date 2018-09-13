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13.09.2018
РИА Новости

Военные ЮВО применили тактику "сирийского вала" на учениях на Ставрополье

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Мотострелковое соединение ЮВО. Архивное фото
Мотострелковое соединение ЮВО. Архивное фото.
Источник: © Фото : Минобороны России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен - РИА Новости. Военнослужащие ротных тактических групп мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на Ставрополье, применили тактику "сирийского вала" и "тоннельной войны" в ходе учений, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Ротные тактические группы проводят двусторонние учения на общевойсковом полигоне Николо-Александровский. В учениях задействовано около одной тысячи военнослужащих", - сказал Астафьев.

Ранее мотострелковое соединение в рамках двусторонних ротных тактических учений было поднято по учебной тревоге, при этом мероприятия боевой готовности отработал весь личный состав соединения.

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова все учения в соединениях и воинских частях, независимо от масштаба (ротные, батальонные) проводятся по алгоритму внезапных проверок боевой готовности. Таким образом, мероприятия боевой готовности выполняет личный состав всего соединения или воинской части.

Двусторонние ротные тактические учения в соединениях и воинских частях ЮВО проводятся в период с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие около шести тысяч военнослужащих и задействовано более 1,5 тысячи единиц военной техники.

Тактика "сирийский вал" заключается в ведении огня по стационарным объектам с хода и под прикрытием. Сперва создается насыпь из песка высотой несколько метров, которая предназначена для укрытия штурмовых групп. После этого укрытие двигает тяжелая техника, а за ней следуют разведчики. Движущаяся насыпь позволяет ближе подойти к позициям противника без потерь. Такая тактика была применена сирийской армией в боях с террористами.

"Тоннельная война" предполагает ведение боевых действий с использованием подземных катакомб для уничтожения вражеских укреплений, неприступных для наземных атак, или укрытия войск от вражеских обстрелов.

12.09.2018
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