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13.09.2018
РИА Новости

Ракетчики ЦВО проведут стрельбы из комплексов "Искандер-М"

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Ракетный комплекс Искандер-М
Ракетный комплекс Искандер-М.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Военнослужащие зенитного ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО), находящегося в Свердловской области, проведут стрельбы из комплексов "Искандер-М" на маневрах "Восток-2018", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Военнослужащие зенитного ракетного соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Свердловской области, проведут боевые стрельбы из оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТКР) "Искандер-М" на полигоне Капустин Яр в рамках проведения масштабных маневров "Восток-2018", - говорится в сообщениях.

Отмечается, что ранее расчеты ОТРК "Искандер-М" соединения были переброшены в Астраханскую область железнодорожным транспортом. "На полигоне военнослужащие совершили марш в позиционные районы, оборудовали огневые позиции, привели военную технику в боевое положение, а также отработали электронные пуски ракет в рамках подготовки к выполнению учебно-боевых задач в ходе маневров", - рассказали в Минобороны.

По данным военного ведомства, в ходе одного из эпизодов маневров расчеты комплексов "Искандер-М" нанесут ракетный удар по целям, находящихся на расстоянии несколько сотен километров. В Минобороны подчеркнули, что ОТРК "Искандер-М" способен поражать цели на дальности до 500 километров, в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

Минобороны также уточняет, что комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

12.09.2018
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Россия
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Искандер
Компании
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