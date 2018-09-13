Шойгу прибыл в Забайкалье, где проходят маневры "Восток-2018"

ЧИТА, 12 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в войска Восточного военного округа в район проведения маневров войск "Восток-2018" в Забайкалье.

"Глава военного ведомства проинспектирует действия штабов на одном из полигонов, а также заслушает доклады руководящего состава Восточного и Центрального военные округов, а также главнокомандующих и командующих видами и родами войск о ходе маневров", - сообщили в Минобороны.

Маневры проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.