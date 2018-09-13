Войти
13.09.2018
РИА Новости

Подразделения ВДВ отработают десантирование на маневрах "Восток-2018"

278
0
0
Отработка десантирования. Архивное фото
Отработка десантирования. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Различные способы десантирования отработают десантники ульяновского десантно-штурмового соединения ВДВ в ходе маневров "Восток-2018", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Различные способы высадки десантно-штурмовых подразделений при ведении аэромобильных действий отработают десантники ульяновского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск в ходе маневров войск "Восток-2018", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках одного из эпизодов розыгрыша практических действий войск на полигоне Цугол в Бурятии будет осуществлена высадка тактического воздушного десанта одновременно тремя способами: беспарашютным, по-штурмовому и низковысотным парашютным способом. Беспарашютный способ десантирования будет использован для высадки подразделений десанта в труднодоступных местах, где посадка транспортно-боевых вертолетов невозможна. "Высадка личного состава будет проведена с использованием десантных канатов и других спусковых средств из положения зависания вертолетов на высоте от 100 до 150 метров над землей", - уточнили в Минобороны.

Согласно данным минобороны, низковысотное десантирование группы прикрытия будет осуществляться из вертолетов Ми-8 с высоты 100 метров на одной из модификаций парашютной системы Д-10 специально разработанной для осуществления прыжков с малых высот. "Высадка главных сил тактического воздушного десанта по-штурмовому будет проведена одновременно с более чем 45 вертолетов Ми-8 и двух вертолетов Ми-26. При этом прикрытие десантников с воздуха будут осуществлять группы огневой поддержки состоящих из 8 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и 14 вертолетов Ми-24", - добавляется в сообщении.

Маневры проходят с 11 по 17 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил на 2018 год под руководством министра обороны Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Маневры станут крупнейшими в России за 37 лет, на них привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.

12.09.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Монголия
Россия
Продукция
Ка-52
Ми-24
Ми-26
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Похожие новости
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
17.02.2016
Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
12.09.2018
Ударные вертолеты перебросили на восток России в рамках учений
07.05.2018
Истребители Су-57 и гиперзвуковые комплексы "Кинжал" впервые пролетели над Москвой
07.05.2018
Вооруженные ракетами "Кинжал" МиГ-31К впервые пролетят над Москвой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.09 15:43
  • 3
ПД-35. Большие российские и китайские перспективы
  • 13.09 15:34
  • 12
"Армата" станет суперубийцей танков
  • 13.09 15:16
  • 1639
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.09 14:58
  • 1
Мягкая колонизация Африки
  • 13.09 13:59
  • 6
На смену "Ил-76". ВВС НОАК вооружаются отечественным Y-20
  • 13.09 13:49
  • 4080
Оценка Советского периода в истории России.
  • 13.09 13:10
  • 4
Законопроект, запрещающий военным рассказывать в соцсетях о службе, необходим, считает сенатор Бондарев
  • 13.09 13:08
  • 23
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
  • 13.09 13:06
  • 2
Очень они сложные. В Малайзии проблемы при обслуживании российских самолётов
  • 13.09 12:35
  • 5
Большая война возвращается.
  • 13.09 12:21
  • 4
Поближе к берегу: как изменится состав ВМФ России
  • 13.09 12:16
  • 4
"Уралвагонзавод" сообщил о скором завершении испытаний модернизированной БМП-1 "Басурманин"
  • 13.09 11:51
  • 19
Головной атомный ледокол "Арктика" спустят на воду в Петербурге 16 июня
  • 13.09 11:46
  • 1
Какой модернизированный Т-72 является самым лучшим и самым "засекреченным"
  • 13.09 11:28
  • 3
Источник: РСК "МиГ" возобновила работы над ударным беспилотником "Скат"