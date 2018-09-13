Подразделения ВДВ отработают десантирование на маневрах "Восток-2018"

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Различные способы десантирования отработают десантники ульяновского десантно-штурмового соединения ВДВ в ходе маневров "Восток-2018", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Различные способы высадки десантно-штурмовых подразделений при ведении аэромобильных действий отработают десантники ульяновского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск в ходе маневров войск "Восток-2018", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках одного из эпизодов розыгрыша практических действий войск на полигоне Цугол в Бурятии будет осуществлена высадка тактического воздушного десанта одновременно тремя способами: беспарашютным, по-штурмовому и низковысотным парашютным способом. Беспарашютный способ десантирования будет использован для высадки подразделений десанта в труднодоступных местах, где посадка транспортно-боевых вертолетов невозможна. "Высадка личного состава будет проведена с использованием десантных канатов и других спусковых средств из положения зависания вертолетов на высоте от 100 до 150 метров над землей", - уточнили в Минобороны.

Согласно данным минобороны, низковысотное десантирование группы прикрытия будет осуществляться из вертолетов Ми-8 с высоты 100 метров на одной из модификаций парашютной системы Д-10 специально разработанной для осуществления прыжков с малых высот. "Высадка главных сил тактического воздушного десанта по-штурмовому будет проведена одновременно с более чем 45 вертолетов Ми-8 и двух вертолетов Ми-26. При этом прикрытие десантников с воздуха будут осуществлять группы огневой поддержки состоящих из 8 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и 14 вертолетов Ми-24", - добавляется в сообщении.

Маневры проходят с 11 по 17 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил на 2018 год под руководством министра обороны Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Маневры станут крупнейшими в России за 37 лет, на них привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.