Около тысячи курсантов отрабатывают форсирование реки при учениях на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Более 1 тысячи курсантов учебного центра Центрального военного округа (ЦВО) приступили к форсированию реки на учении в Свердловской области, сообщает в среду пресс-служба ЦВО.

"Экипажи боевых машин пехоты БМП-2 473-го окружного учебного центра ЦВО выполняют различные способы форсирования водных преград, в частности, отработают упражнения по входу, выходу из воды и вождению на плаву. Экипажи Т-72 проведут танки по дну реки", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в учениях принимает участие более 1 тысячи курсантов учебного центра. Преодоление водной преграды, как отметили в ЦВО, считается одним из наиболее сложных элементов в подготовке экипажей многотонных бронемашин - перед прохождением танкисты экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, предназначенные для эвакуации экипажа в случае остановки танка или его затопления. Личный состав допускается к выполнению этой преграды только после курса легководолазной подготовки, добавили в пресс-службе.