"Калашников" создал беспилотник, способный садиться на воду
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Концерн "Калашников" создал беспилотный летательный аппарат, который может садиться на воду, сообщает "Калашников медиа".
Беспилотник ZALA 421-10 создан на базе ZALA 421-08M и обладает всеми достоинствами аппаратов типа "летающее крыло", среди которых - всепогодность, легкий вес, быстрый запуск, устойчивость к сильному ветру.
"Возможность беспилотного судна приземляться на водную поверхность дает выгодные преимущества при применении БВС в болотистой местности и в районах, где водоемы занимают большую площадь - например, при проведении мониторинга трубопроводов в центральной Сибири", - говорится в сообщении.
Беспилотник отличается большей продолжительностью полета - более двух часов, у него улучшенные целевые нагрузки и водонепроницаемая конструкция. Бортовая фотокамера с разрешением в 24 мегапикселя позволяет вести детальную аэрофотосъемку на большой скорости, а HD-видеокамера обеспечивает качественное изображение.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что в России разрабатывают другой беспилотный самолет-амфибию, работы над которым ведутся в инициативном порядке, но вопрос производства планируется обсудить с силовыми структурами.
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