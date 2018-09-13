Войти
13.09.2018
РИА Новости

"Калашников" создал беспилотник, способный садиться на воду

302
0
0
БЛА Zala 421-08M
БЛА Zala 421-08M на стенде "Зала Аэро груп" на "Интерполитех-2014".
Источник: ТАСС / Карпов Ладислав

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Концерн "Калашников" создал беспилотный летательный аппарат, который может садиться на воду, сообщает "Калашников медиа".

Беспилотник ZALA 421-10 создан на базе ZALA 421-08M и обладает всеми достоинствами аппаратов типа "летающее крыло", среди которых - всепогодность, легкий вес, быстрый запуск, устойчивость к сильному ветру.

"Возможность беспилотного судна приземляться на водную поверхность дает выгодные преимущества при применении БВС в болотистой местности и в районах, где водоемы занимают большую площадь - например, при проведении мониторинга трубопроводов в центральной Сибири", - говорится в сообщении.

Беспилотник отличается большей продолжительностью полета - более двух часов, у него улучшенные целевые нагрузки и водонепроницаемая конструкция. Бортовая фотокамера с разрешением в 24 мегапикселя позволяет вести детальную аэрофотосъемку на большой скорости, а HD-видеокамера обеспечивает качественное изображение.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что в России разрабатывают другой беспилотный самолет-амфибию, работы над которым ведутся в инициативном порядке, но вопрос производства планируется обсудить с силовыми структурами.

12.09.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ZALA-421
ZALA-421-08
Компании
Беспилотные системы
Концерн Калашников
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.05.2018
Российские беспилотные системы на выставке в Кубинке
28.11.2017
"Калашников" создает оператора по обслуживанию беспилотников
18.11.2016
Концерн "Калашников" предложил создать беспилотный "авианосец"
02.09.2016
Минобороны РФ купит у "Калашникова" разведывательные беспилотники
20.05.2015
"Калашников" представит беспилотники и десантные катера на выставке в Москве
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.09 15:43
  • 3
ПД-35. Большие российские и китайские перспективы
  • 13.09 15:34
  • 12
"Армата" станет суперубийцей танков
  • 13.09 15:16
  • 1639
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.09 14:58
  • 1
Мягкая колонизация Африки
  • 13.09 13:59
  • 6
На смену "Ил-76". ВВС НОАК вооружаются отечественным Y-20
  • 13.09 13:49
  • 4080
Оценка Советского периода в истории России.
  • 13.09 13:10
  • 4
Законопроект, запрещающий военным рассказывать в соцсетях о службе, необходим, считает сенатор Бондарев
  • 13.09 13:08
  • 23
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
  • 13.09 13:06
  • 2
Очень они сложные. В Малайзии проблемы при обслуживании российских самолётов
  • 13.09 12:35
  • 5
Большая война возвращается.
  • 13.09 12:21
  • 4
Поближе к берегу: как изменится состав ВМФ России
  • 13.09 12:16
  • 4
"Уралвагонзавод" сообщил о скором завершении испытаний модернизированной БМП-1 "Басурманин"
  • 13.09 11:51
  • 19
Головной атомный ледокол "Арктика" спустят на воду в Петербурге 16 июня
  • 13.09 11:46
  • 1
Какой модернизированный Т-72 является самым лучшим и самым "засекреченным"
  • 13.09 11:28
  • 3
Источник: РСК "МиГ" возобновила работы над ударным беспилотником "Скат"