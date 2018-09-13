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13.09.2018
РИА Новости

Военные в Алтайском крае отработали экстремальное вождение танков Т-72

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Танк Т-72Б на полигоне. Архивное фото
Танк Т-72Б на полигоне. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

НОВОСИБИРСК, 12 сен - РИА Новости. Военнослужащие танковых подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в Алтайском крае отработали упражнения по экстремальному вождению на танках Т-72Б2 сообщает в среду пресс-служба ЦВО.

"Механикам-водителям предстояло преодолеть неподготовленный участок трассы длиной более 10 километров. Дистанция включала в себя различные препятствия, такие как водная преграда, колейный мост, противотанковый ров. Кроме того, военнослужащие отработали упражнения по экстремальному вождению - разворот танка на 90 градусов, преодоление подъемов и спусков в условиях лесистой местности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что выполнение нормативов проводилось на максимально возможных скоростях. Кроме того механики-водители отработали установку противоминных тралов на танки Т-72Б2 и погрузку техники на железнодорожные платформы.

Сорок первая общевойсковая амия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, РХБЗ и связи.

12.09.2018
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