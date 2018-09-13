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13.09.2018
РИА Новости

Французский адмирал: учения "Восток-2018" не имеют целью напугать Запад

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Учения Восток-2018. Архивное фото
Учения Восток-2018. Архивное фото.
Источник: © Фото : Минобороны РФ

ПАРИЖ, 12 сен - РИА Новости. Маневры "Восток-2018" проводятся не для того, чтобы запугать западные страны, но они являются операцией по демонстрации мощи, а также дружеским, но твердым сигналом Китаю, считает французский адмирал, бывший глава Генштаба вооружённых сил Франции Эдуар Гийо.

"С одной стороны, это операция по демонстрации мощи, но это также связано с операцией по очарованию, потому что в это же время проходит азиатский саммит во Владивостоке, где впервые (президент России) Владимир Путин принимает председателя Китая (Си Цзиньпина)", - сказал Гийо в эфире телеканала CNews, напомнив, на Восточном экономическом форуме присутствует также премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Адмирал не считает, что маневры "Восток-2018" являются запугиванием Запада, добавляя, что они имеют другие цели.

"Я не думаю, что это для того, чтобы нас запугать. Я думаю, что это, как обычно, имеет несколько целей: показать своему населению, что 3% ВВП, которые тратятся каждый год (на оборону - ред.), служат чему-то; показать своему соседу, Китаю, население которого в десять раз больше, что российские технологии по-прежнему присутствует на Дальнем Востоке; показать Западу, в частности США, что надо продолжать рассчитывать на Россию", - полагает Гийо.

По его мнению, учения "Восток-2018" - это "сигнал Китаю, дружеский, но твердый".

Маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.

12.09.2018
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