Бомбардировщики Ту-95МС поразили цели на маневрах "Восток-2018"

ПОЛИГОН ТЕЛЕМБА (Бурятия), 12 сен - РИА Новости. Стратегические бомбардировщики Ту-95МС провели пуски крылатых ракет по наземным целям в рамках маневров "Восток-2018" в Бурятии, цели поражены, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил в рамках маневров войск (сил) "Восток-2018" выполнили практические пуски крылатых ракет с высоты более 5000 метров по наземным целям на полигоне "Телемба" в Республике Бурятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики дальней авиации успешно поразили мишени, что зафиксировано средствами объективного контроля.

Уточняется, что взлет самолетов Ту-95МС прошел с одного из военных аэродромов Дальнего Востока, расположенного на расстоянии свыше двух тысяч километров от мишенного полигона. Авиационное прикрытие стратегических ракетоносцев в воздухе выполняли экипажи истребителей Су-35С Восточного военного округа.

Кроме того, во время полета самолеты Ту-95МС отработали дозаправку в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78. По завершению задания экипажи дальней авиации вернулись на аэродром базирования, добавили в Минобороны.

Маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.