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13.09.2018
РИА Новости

Росгвардия подтвердила проведение учений в офисе Сбербанка в Москве

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Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
Сотрудники Росгвардии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Учения по действиям правоохранителей в случае сигнала тревоги проводились в отделении Сбербанка на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии, опровергнув тем самым слухи о захвате заложников в отделении банка.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что в отделении Сбербанка в Тушино мужчина взял в заложники нескольких человек, на месте работает полиция. Позже в пресс-центре Московского банка Сбербанка агентству заявили, что в отделении проводятся плановые учения по защите клиентов и сотрудников банка от противоправных посягательств.

"Сегодня в офисе финансового учреждения, расположенном на ул. Фабрициуса, проводятся плановые учения сотрудников подразделений Главного управления Росгвардии по г. Москве по отработке сигнала "тревога" с охраняемого объекта", - пояснили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

Информацию о захвате заложников также опровергли в пресс-службе столичного управления МВД.

12.09.2018
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Росгвардия
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Военные учения
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