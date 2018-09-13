Росгвардия подтвердила проведение учений в офисе Сбербанка в Москве

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Учения по действиям правоохранителей в случае сигнала тревоги проводились в отделении Сбербанка на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии, опровергнув тем самым слухи о захвате заложников в отделении банка.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что в отделении Сбербанка в Тушино мужчина взял в заложники нескольких человек, на месте работает полиция. Позже в пресс-центре Московского банка Сбербанка агентству заявили, что в отделении проводятся плановые учения по защите клиентов и сотрудников банка от противоправных посягательств.

"Сегодня в офисе финансового учреждения, расположенном на ул. Фабрициуса, проводятся плановые учения сотрудников подразделений Главного управления Росгвардии по г. Москве по отработке сигнала "тревога" с охраняемого объекта", - пояснили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

Информацию о захвате заложников также опровергли в пресс-службе столичного управления МВД.