Шойгу рассказал коллеге из Китая о новейшей системе управления войсками

ПОЛИГОН ЦУГОЛ (Забайкальский край), 12 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду рассказал китайскому коллеге Вэю Фэнхэ о возможностях Национального центра управления обороной (НЦУО).

По словам Шойгу, центр позволяет оперативно принимать решения в круглосуточном режиме: "Когда из одного места нужно управлять межвидовой группировкой, нужны самые современные средства".

"У нас были отдельные операции, когда мы с начальником Генштаба управляли и контролировали ход этих операций с рабочих мест в режиме реального времени. И это не разовый случай, сегодня в армии России это система", - заявил Шойгу, не уточняя, о каких именно операциях идет речь.

С созданием НЦУО у Вооруженных сил РФ появились колоссальные возможности по управлению войсками на отдаленных театрах военный действий, заявил российский министр.

"Многое здесь на полигоне Цугол и вообще на маневрах "Восток-2018" управляется из НЦУО. У нас при переброске войск было задействовано более 250 железнодорожных составов в сутки. И всем этим, конечно, надо управлять", - заключил он.