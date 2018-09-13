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13.09.2018
РИА Новости

Шойгу рассказал коллеге из Китая о новейшей системе управления войсками

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НЦУО РФ
Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Источник: Александр Вильф / РИА Новости

ПОЛИГОН ЦУГОЛ (Забайкальский край), 12 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду рассказал китайскому коллеге Вэю Фэнхэ о возможностях Национального центра управления обороной (НЦУО).

По словам Шойгу, центр позволяет оперативно принимать решения в круглосуточном режиме: "Когда из одного места нужно управлять межвидовой группировкой, нужны самые современные средства".

"У нас были отдельные операции, когда мы с начальником Генштаба управляли и контролировали ход этих операций с рабочих мест в режиме реального времени. И это не разовый случай, сегодня в армии России это система", - заявил Шойгу, не уточняя, о каких именно операциях идет речь.

С созданием НЦУО у Вооруженных сил РФ появились колоссальные возможности по управлению войсками на отдаленных театрах военный действий, заявил российский министр.

"Многое здесь на полигоне Цугол и вообще на маневрах "Восток-2018" управляется из НЦУО. У нас при переброске войск было задействовано более 250 железнодорожных составов в сутки. И всем этим, конечно, надо управлять", - заключил он.

12.09.2018
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Страны
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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