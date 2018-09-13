Заявления о переброске ВСУ в Приазовье не впечатлят Россию, считает эксперт

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Стягивание Вооруженных сил Украины к Азовскому морю не имеет никаких объективных оснований и не сможет произвести никакого впечатления на главного адресата этого жеста - Россию, заявил РИА Новости в среду военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее командующий сухопутных войск Украины Сергей Попко заявил о решении усилить группировку войск на Азовском направлении из-за "агрессивных действий" России. В свою очередь, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко сообщал о готовящемся росте военного присутствия в Азовском море.

"Во-первых, ситуация абсолютно не требует какой-либо активизации Украины в военном плане, а во-вторых, это просто дешевый военно-технический пиар, который не вызывает ничего кроме презрительной жалости к уровню украинской пропаганды", - отметил Коротченко.

Собеседник агентства подчеркнул, что в данном случае Россия будет реагировать сдержанно и провокация Киева не удастся.

"Здесь мы имеем дело с военно-техническим блефом самого низкого сорта из серии "нового украинского оружия" и "ракетных ударов по Москве". Реагировать на это нет абсолютно никакого смысла", - заключил эксперт.