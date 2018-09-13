Переброска войск: ВСУ усилились в Приазовье

ВСУ перебросила к Азовскому морю дополнительные войска и флот

Украина усилила свою военную группировку на берегу Азовского моря "в ответ на агрессию РФ", заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Сергей Попко. По его словам, переброска войск в Приазовье необходима для "обеспечения полного контроля над ситуацией в регионе". Кроме ракетных и артиллерийских подразделений ВСУ, на побережье по суше переброшены два бронекатера типа "Гюрза-М".

Дополнительные подразделения Вооруженных сил Украины переброшены по приказу украинского командования к побережью Азовского моря "в ответ на агрессию Российской Федерации". С таким сообщением выступил в фейсбуке командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко.

"Благодаря этому мы сможем обеспечить полный контроль над ситуацией в регионе, поддержать судоходство, обеспечить надежную оборону морского побережья", - заявил украинский генерал.

Кроме того, он отметил необходимость постоянного присутствия в Приазовье общевойсковых бригад ВСУ, а также ракетных и артиллерийских подразделений. К своему сообщению украинский военачальник прикрепил фоторепортаж о том, как он вручает госнаграды военнослужащим одной из бригад ВСУ, дислоцированной на берегу Азовского моря.

Одновременно с этим заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что на Азовское море по суше перебросили два бронекатера типа "Гюрза-М": "Кременчуг" и "Лубны" уже спущены на воду. 9 сентября стало известно, что всего в Приазовье на автомобильных трейлерах переброшены три бронекатера. По версии украинских СМИ, эти катера - самые мощные плавсредства в акватории Азовского моря.

Причина такого внезапного усиления военного присутствия ВСУ в регионе - выполнение украинскими военными распоряжения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины и его секретаря Александра Турчинова. По мнению киевских членов СНБО и президента Украины Петра Порошенко, необходимо усилить военное присутствие в приморских регионах страны.

Кроме усиления дислоцированных там группировок ВСУ, в 2018 году планируется создать военно-морскую базу ВМС Украины в Азовском море. Командование собирается сформировать и развернуть там целый бронекатерный дивизион. Береговую линию украинского Приазовья планируется укрепить ракетными и артиллерийскими установками.

Наконец, командование ВСУ собирается регулярно проводить в Приазовье общевойсковые учения, задействуя сухопутные и военно-воздушные силы для отработки возможного вторжения России с моря.

Российские эксперты планы Киева встретили с иронией. К примеру, вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов заявил, что Азовское море подходит только для ловли рыбы, сообщает НСН.

"Черноморский флот масштабных учений там никогда не проводил, потому что Азовское море испокон веков считалось внутренним морем Советского Союза, а сейчас дружественных стран. Проводить там ракетные, артиллерийские или торпедные стрельбы просто невозможно. Там можно только на катерах рыбу ловить", - подчеркнул вице-адмирал.

Ситуация в районе Азовского моря обострилась после того, как руководство Украины обвинило Россию в блокировании торговых судов, следующих в порты Мариуполя и Бердянска через Керченский пролив.

В Киеве заявили, что из-за этого порты простаивают, а их владельцы несут убытки, сообщает Р¤РђРќ.В то же время заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль подчеркнула, что российские пограничники во время осмотра украинских судов в Азовском море не нарушают протоколы.

В Крымском погрануправлении ФСБ заявили, что проверки иностранных кораблей проходят в соответствии с международным морским правом и претензий со стороны судовладельцев не поступало.

Тем не менее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев должен использовать в "ответ на провокации" сочетание политических и юридических мер безопасности, а также заручиться поддержкой мирового сообщества.

Украинские власти регулярно говорят о якобы готовящихся в Азовском море актах "российской агрессии". В конце мая бывший заместитель министра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко заявил, что в Азовском море возникла "гибридная угроза вторжения": войска России будто бы проводят военно-морские учения "крайне близко" к украинским берегам.

По словам Кабаненко, Киев должен ответить Москве на проводимые ей провокации, чтобы предотвратить "приближающийся кризис". Он добавил, что генеральному штабу Объединенных сил Украины необходимо создать мобильные группировки ВМС, чтобы противодействовать "российской угрозе с моря".

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, в свою очередь, заявил, что проверки иностранных судов силами российских пограничников, учитывая политическую обстановку, представляются ему вполне логичным шагом - ответом на задержания украинскими пограничниками российских рыбаков.

"Украинская сторона решила проявить небывалую прыть - незаконно арестовала наше судно "Норд" и наших моряков. Более того, очень по-хамски с ними обращалась. Таким образом Украина пыталась унизить нашу страну. Теперь Российская Федерация организовывает досмотр судов, которые проходят под Крымским мостом", - подчеркнул депутат.

Кроме того, он указал на непрекращающуюся агрессивную риторику украинских политиков - из Киеве постоянно доносятся угрозы взорвать недавно открытый Крымский мост из Тамани в Керчь. Поэтому, чтобы под мостом случайно не прошло судно, набитое порохом и тротилом, российские пограничники и досматривают судна, заявил Шерин.

Иван Жуковский