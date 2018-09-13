Новейшие "реактивные" Т-80БВМ женский экипаж освоил за месяц
Фото: Пресс-служба Северного флота
Мероприятия, посвященные Дню танкиста, для гостей отдельной мотострелковой бригады Северного флота запомнился прыжками и точной стрельбой прошедших радикальный апгрейд Т-80БВМ.
Фото: Пресс-служба Северного флота
Как сообщает Пресс-служба СФ, уникальные навыки управления новейшей боевой техникой продемонстрировал нештатный женский танковый экипаж, который к празднику в течение месяца освоил технику.
Фото: Пресс-служба Северного флота
В результате представительницы прекрасного пола удивили всех различными трюками. Так, стволом 125-мм орудия они задвинули спичечный коробок, вогнали в бревно гвоздь и рассекли пополам дыню.
Фото: Пресс-служба Северного флота
Также бойцы этого соединения, которым командует полковник Сергей Пелипай, разыграли боевой эпизод, в котором были задействованы танки, РСЗО и системы войсковой ПВО.
Фото: Пресс-служба Северного флота
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