Новейшие "реактивные" Т-80БВМ женский экипаж освоил за месяц

Фото: Пресс-служба Северного флота

Мероприятия, посвященные Дню танкиста, для гостей отдельной мотострелковой бригады Северного флота запомнился прыжками и точной стрельбой прошедших радикальный апгрейд Т-80БВМ.

Фото: Пресс-служба Северного флота

Как сообщает Пресс-служба СФ, уникальные навыки управления новейшей боевой техникой продемонстрировал нештатный женский танковый экипаж, который к празднику в течение месяца освоил технику.

Фото: Пресс-служба Северного флота

В результате представительницы прекрасного пола удивили всех различными трюками. Так, стволом 125-мм орудия они задвинули спичечный коробок, вогнали в бревно гвоздь и рассекли пополам дыню.

Фото: Пресс-служба Северного флота

Также бойцы этого соединения, которым командует полковник Сергей Пелипай, разыграли боевой эпизод, в котором были задействованы танки, РСЗО и системы войсковой ПВО.