Войти
13.09.2018
Вестник Мордовии

Новейшие "реактивные" Т-80БВМ женский экипаж освоил за месяц

453
0
0

Фото: Пресс-служба Северного флота

Мероприятия, посвященные Дню танкиста, для гостей отдельной мотострелковой бригады Северного флота запомнился прыжками и точной стрельбой прошедших радикальный апгрейд Т-80БВМ.

Фото: Пресс-служба Северного флота

Как сообщает Пресс-служба СФ, уникальные навыки управления новейшей боевой техникой продемонстрировал нештатный женский танковый экипаж, который к празднику в течение месяца освоил технику.

Фото: Пресс-служба Северного флота

В результате представительницы прекрасного пола удивили всех различными трюками. Так, стволом 125-мм орудия они задвинули спичечный коробок, вогнали в бревно гвоздь и рассекли пополам дыню.

Фото: Пресс-служба Северного флота

Также бойцы этого соединения, которым командует полковник Сергей Пелипай, разыграли боевой эпизод, в котором были задействованы танки, РСЗО и системы войсковой ПВО.

Фото: Пресс-служба Северного флота

10.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Т-80
Проекты
СФ
Похожие новости
12.09.2018
Центр против востока России. Какими станут самые масштабные маневры "Восток-2018"
12.09.2018
Идем на "Восток". Россия начала крупнейшие со времен СССР военные учения
07.09.2018
Герасимов рассказал, какую современную технику используют на маневрах "Восток-2018"
28.08.2018
Подведены итоги работы Международного военно-технического форума "Армия-2018" и "Недели национальной безопасности"
28.08.2018
"Армия" и "Неделя нацбезопасности" в Подмосковье приняли миллион гостей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.09 15:43
  • 3
ПД-35. Большие российские и китайские перспективы
  • 13.09 15:34
  • 12
"Армата" станет суперубийцей танков
  • 13.09 15:16
  • 1639
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.09 14:58
  • 1
Мягкая колонизация Африки
  • 13.09 13:59
  • 6
На смену "Ил-76". ВВС НОАК вооружаются отечественным Y-20
  • 13.09 13:49
  • 4080
Оценка Советского периода в истории России.
  • 13.09 13:10
  • 4
Законопроект, запрещающий военным рассказывать в соцсетях о службе, необходим, считает сенатор Бондарев
  • 13.09 13:08
  • 23
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
  • 13.09 13:06
  • 2
Очень они сложные. В Малайзии проблемы при обслуживании российских самолётов
  • 13.09 12:35
  • 5
Большая война возвращается.
  • 13.09 12:21
  • 4
Поближе к берегу: как изменится состав ВМФ России
  • 13.09 12:16
  • 4
"Уралвагонзавод" сообщил о скором завершении испытаний модернизированной БМП-1 "Басурманин"
  • 13.09 11:51
  • 19
Головной атомный ледокол "Арктика" спустят на воду в Петербурге 16 июня
  • 13.09 11:46
  • 1
Какой модернизированный Т-72 является самым лучшим и самым "засекреченным"
  • 13.09 11:28
  • 3
Источник: РСК "МиГ" возобновила работы над ударным беспилотником "Скат"