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13.09.2018
Вестник Мордовии

Какой модернизированный Т-72 является самым лучшим и самым "засекреченным"

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Фото: УВЗ

Эта версия модернизации Т-72М1 многими считается лучшей, она во многом напоминает вариант Т-72Б3, который впервые был открыто продемонстрирован в прошлом году. Но, если приглядеться, можно обнаружить и некоторые отличия.

Фото: УВЗ

Например, лобовая часть корпуса прикрыта не старой и уже устаревшей динамической защитой "Контакт-5", а более совершенным "Реликтом". Сейчас такую ДЗ можно увидеть на БМПТ "Терминатор" и "Терминатор"-2, а также на танках Т-90М и Т-80БВМ.

Еще одним отличием является закрытая зенитная пулеметная установка командира машины. Конечно, этот ее вариант уже не такой совершенный (хотя его тоже можно оборудовать тепловизионным каналом), как на упомянутом выше Т-90М, но гораздо лучше чем то, что мы видим на Т-72Б3 или Т-80БВМ. На этих танках крупнокалиберные "Утес" или "Корд" устанавливается совершенно открыто, в результате танкисты в бою будут подвергаться риску получить пулю или осколок.

Фото: УВЗ

Единственный раз танк на фото был продемонстрирован на выставке вооружений в ADEX 2016 в Азербайджане. Больше его нигде не показывали. Можно только предполагать, в чем причины такой "засекреченности". Есть мнение, что на российские выставки этот вариант не выставляется, как раз из-за отсутствия на Т-72Б3 "Реликта" и закрытой ЗПУ, чтобы не было лишних вопросов. Разумеется, это только предположения. Возможно, существуют другие веские причины. Но, если бы российские машины получили подобные "навороты", было бы совсем не плохо.

Дмитрий Лемешко

12.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Азербайджан
Россия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-90 "Владимир"
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1 комментарий
№1
13.09.2018 11:46
Цитата, q
Но, если бы российские машины получили подобные "навороты", было бы совсем не плохо.
Да, к сожалению для российской армии даже это существенные ,,навороты,,... Но, дай Бог, хоть такие на наши Т-72 пошли
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