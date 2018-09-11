Ключевые преимущества и разновидности транспортёрной ленты из полиуретана

К современному пищевому производству предъявляются повышенные требования. Поэтому особый акцент делается не только на качестве и функциональности применяемого оборудования, но и на соответствии его экологическому менеджменту и санитарно-гигиеническим нормам. Наиболее популярным полимерным материалом в современной пищевой индустрии является полиуретановая транспортерная лента. И это неслучайно! Этот материал демонстрирует превосходные эксплуатационные свойства. Неоспоримое преимущество полиуретанового полотна-транспортёра – универсальность применения. Такая лента может использоваться на всех современных типах конвейерного оборудования: горизонтальном, наклонном, криволинейном, желобчатом, с поддерживающими роликами, вакуумном.

Акцент на качество

Компания Holzer изготавливает полиуретановые транспортёрные ленты из первосортного сырья, с применением ряда инновационных технологий. Продукция соответствует требованиям действующих стандартов, о чём свидетельствует наличие сертификата.

К преимущественным характеристикам ленты-транспортёра из полиуретана причисляют:

устойчивость к воздействию жиров растительного и животного происхождения, масел и кислотных соединений – структура полотна не разрушается при длительном контакте с указанными веществами;

механическую прочность – лента-транспортёр отличается высокой несущей способностью, не подвергается механическим повреждениям;

устойчивость к воздействию высоких температур – полотно сохраняет свои рабочие характеристики при температуре до 100 градусов Цельсия;

антистатические свойства;

морозостойкость – ленту-транспортёр можно использовать не только в горячих цехах, но и в морозильных камерах (при низкой температуре полотно хорошо сохраняет свою эластичность);

хорошую пластичность и неспособность к расслоению;

не подверженность деформации – полотно в процессе эксплуатации не растягивается;

простоту ухода и эксплуатации – лента-транспортёр устойчива к различным моющим средствам, её поверхность легко очищается от загрязнений;

отличные гигиенические свойства – полиуретановое полотно не впитывает жиры и другие соединения;

повышенный рабочий ресурс – благодаря высокой стойкости к механическому износу, лента-транспортёр способна выполнять свои функции длительное время.

Поверхность изделия на различных этапах производства соприкасается с пищевой продукцией, поэтому к ней предъявляются наиболее жёсткие санитарно-гигиенические требования. Экологическая безопасность – не менее весомое преимущество изделий из полиуретана. Этот материал не содержит в своей основе токсичных соединений.

Технические особенности

Полиуретановая транспортёрная лента представляет собой одно-, двух или трёхслойное изделие различной толщины, отличающееся тканевым каркасом, с малым удлинением (устойчиво к растяжениям). Отличительная черта – возможность работы на шкивах малого диаметра (так называемых ножевых переходах). В зависимости от особенностей рабочей поверхности, выделяют транспортёрные полиуретановые ленты следующих типов:

абсолютно гладкие. Такие полотна преимущественно используют для комплектации горизонтальных конвейеров;

матовые. Основная задача таких полотен – уменьшить трение рабочей поверхности с транспортируемыми изделиями;

рифлёные. Ими оснащают конвейеры, используемые для перемещения различной продукции в горизонтальном направлении;

текстурированные. Выделяют ленты из полиуретана с вафельной, пупырчатой и сетчатой поверхностью.

Дополнительно конвейер может комплектоваться гофробортами (к использованию такого конструктивного элемента прибегают, если планируется транспортировка мелкой или сыпучей продукции по наклонной плоскости), захватами, направляющими.

Для стыковки концов ленты применяется технология термической сварки, осуществляемая в условиях высокого давления. А также в случае аварий на производстве могут использоваться механические соединители. Последние позволяют максимально оперативно возобновить работу конвейера и избежать длительного простоя оборудования.

Сфера применения

Ленты-транспортёры из полиуретана имеют довольно обширную сферу применения. Ими оснащают конвейеры:

на производстве кондитерских изделий;

в мясных и рыбных цехах;

на производстве хлебобулочных изделий;

в цехах при сортировке фруктов и овощей;

на сыродельном и маслодельном производстве.

Полиуретановыми транспортёрными лентами комплектуют конвейеры в горячих и холодных цехах предприятий общественного питания, а также в гипермаркетах и на продуктовых складах.

Компания Holzer реализует полиуретановые ленты в ассортименте по цене производителя, свободной от надбавок посредников. Продукция поставляется строго в обозначенные сроки в любой регион Российской Федерации. Высокое качество конвейерной ленты подтверждается гарантийным талоном и сертификатом соответствия.