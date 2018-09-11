Вертолеты Black Hawk для польской полиции

4 сентября 2018 года на проходившейся в Кельце (Польша) оборонно-промышленной выставке MSPO-2018 польское авиастроительное предприятие Sikorsky PZL-Mielec (Мелец), принадлежащее американской Sikorsky Aircraft (которая сама теперь контролируется корпорацией Lockheed Martin), представило первый вертолет S-70i International Black Hawk (бортовой номер А-101, серийный номер SN-70XP), построенный для польской полиции.

Первый построенный для полиции Польши на польском авиастроительном предприятии Sikorsky PZL-Mielec вертолет S-70i International Black Hawk (бортовой номер А-101, серийный номер SN-70XP) в экспозиции выставки MSPO-2018. Келец, сентябрь 2018 года (с) Bart?omiej Kucharski

Министерство внутренних дел Польши 30 мая 2018 года подписало контракт стоимостью около 40 млн долл с Sikorsky PZL-Mielec на поставку двух вертолетов S-70i в специальной оборудованной конфигурации. Вертолеты должны использоваться в интересах в первую очередь Управления антитеррористических операций (Biuro Operacji Antyterrorystycznych - ВОА) полиции.

Вертолет S-70i International Black Hawk представляет собой экспортную версию известного американского вертолета UH-60 Black Hawk. Производство вертолетов S-70i на польском предприятии Sikorsky PZL-Mielec осуществляется с 2010 года, и как явствует из серийного номера представленного в Кельце вертолета, он является 70-й построенной машиной S-70i. Машины S-70i находят достаточно устойчивый спрос среди иностранных покупателей, а таже строились в качестве прототипов турецкого вертолета Т70. Однако два заказанных польской полицией вертолета S-70i станут первыми машинами этого типа для польских заказчиков, поскольку неоднократно прокламировавшиеся планы закупок S-70i министерством национальной обороны Польши до сих не материализовались.

Первый построенный для полиции Польши на польском авиастроительном предприятии Sikorsky PZL-Mielec вертолет S-70i International Black Hawk (бортовой номер А-101, серийный номер SN-70XP) в экспозиции выставки MSPO-2018. Келец, сентябрь 2018 года (с) www.facebook.com/Scramblemagazine