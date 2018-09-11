Войти
11.09.2018
Российская газета

Полет Су-35 на минимальной скорости сняли на видео

946
0
+4
Истребитель Су-35С
Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С.
Источник: rg.ru

Жители Владивостока стали свидетелями уникального зрелища - полета на минимальной скорости истребителя четвертого поколения СУ-35С над бухтой Аякс. Сверхнизкая скорость самолета, около 200 километров в час, позволила сделать захватывающее видео.

На кадрах ролика видно, как многотонный истребитель парит в воздухе и при этом совершает фигуры высшего пилотажа.



Как ранее сообщила пресс-служба Восточного военного округа, показательное выступление пилотов подготовлено в рамках программы мероприятий Восточного экономического форума. Летчики на семи истребителях Су-35С отработали парный и одиночный пилотаж.

"Кроме того, один из истребителей Су-35С выполнил программу высшего пилотажа, в ходе которой были отработаны такие фигуры, как "бочка", "колокол", "зеркало", "ухо" и другие", - уточнили в военном ведомстве.

Справка "РГ"

Су-35С - российский сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями управляемого вектора тяги. На истребителе установлена радиолокационная система "Ирбис", способная обнаруживать цели на расстоянии 400 километров, одновременно сопровождать до 30 воздушных и 4 наземных объектов, атакуя 8 наиболее опасных. Максимальная масса боевой нагрузки самолета составляет 8000 килограммов. В состав Су-35С входят как управляемые ракеты "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", так и неуправляемые разнокалиберные ракеты и бомбы. Истребитель также оснащен пушкой ГШ-30-1 калибра 30 мм.


Николай Грищенко

10.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ГШ-30
Су-35
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
20.02.2018
Су-35: избавление от детских болезней
20.02.2018
"Охота" на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир
22.05.2017
Сухой счет: истребителю Су-27 до сих пор нет равных в ближнем воздушном бою
02.02.2017
Каким стал сирийский год для новейшего истребителя Су-35
25.11.2016
Авиаторы ЗВО завершили прием второй партии новейших истребителей Су-35С
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.09 21:17
  • 7400
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.09 20:57
  • 8
МРК "Каракурт" оснастят китайскими двигателями?
  • 11.09 20:52
  • 14
Турбореактивная унификация: получит ли Су-30 двигатели от Су-35
  • 11.09 20:28
  • 7
ОДК на выставке "Гидроавиасалон-2018" презентовала проект ремоторизации самолета-амфибии Бе-200
  • 11.09 20:26
  • 8
National Review (США): Предвосхищая следующий рискованный ход Путина
  • 11.09 20:11
  • 18
Нацистский стелс-истребитель: история Ho 229
  • 11.09 20:11
  • 7
Российские ученые создали двигатель для кубсатов на 40%-ном растворе спирта
  • 11.09 19:42
  • 3
Охотники за подлодками. Зачем Россия возрождает самолеты-амфибии А-40
  • 11.09 16:46
  • 12
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
  • 11.09 16:42
  • 7
Новый серийный Бе-200ЧС передан МЧС России
  • 11.09 16:15
  • 5
Летный образец многоцелевого вертолета Ка-62 прилетел на ВЭФ
  • 11.09 13:45
  • 1
ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" на "Гидроавиасалоне-2018 подписало контракт на поставку десяти Бе-200ЧС в США
  • 11.09 08:31
  • 4
ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" на "Гидроавиасалоне-2018 подписало контракт на поставку пяти Бе-200ЧС в Чили
  • 11.09 08:08
  • 1
Битва за море. Чем Украина может ответить на атаку России в Азовском море
  • 11.09 08:05
  • 3
От Крыма до Азова: цена бездеятельности