Египетские Ка-52 стали самыми мощными боевыми вертолетами в Африке

Приобретенные Египтом российские Ка-52 "Аллигатор" являются наиболее мощными боевыми вертолетами на африканском континенте. Они существенно превосходят AH-64 Apache, составляющие значительную часть парка вертолетов ВВС Египта, и другие винтокрылые машины, имеющиеся в распоряжении стран Ближнего Востока. Об этом пишет издание Military Watch.

По сведениям авторов публикации, флот Ка-52 в военно-воздушных силах Египта может достигать 30 единиц.

Сухопутная версия российского вертолета, получившая название "Нильский крокодил", оснащается новейшими ракетами "Вихрь" и "Атака" с дальностью действия 12 и 6 километров соответственно. Арсенал корабельного варианта Ка-52К "Катран" остается неизвестным. Однако издание предполагает, что эти вертолеты могут обладать "чрезвычайно смертоносными" крылатыми ракетами типа Х-31 и Х-35, которые обычно используются на истребителях Су-30СМ.

Если это действительно так, морская версия Ка-52 в Египте становится высокоэффективным охотником на корабли. Одного залпа Х-31, способной на скорости более 3 Махов поражать цель на расстоянии свыше 100 километров, достаточно чтобы вывести из строя почти любое военное надводное судно. Х-35 с дальностью свыше 300 километров еще больше усиливает возможности Ка-52 в борьбе с кораблями.

Российские вертолеты с передовым вооружением в разы умножают мощность ударных групп военно-морских сил Египта. Кроме того, "Катраны" приближают корабли класса "Мистраль" по эффективности к авианосцам.

К слову, на каждом их египетских вертолетоносцев может размещаться 16 единиц Ка-52 со сложенными лопастями.

Экспортные "Аллигаторы" для ВВС Египта имеют ряд особенностей. В частности, у них усилена конструкция фюзеляжа и его антикоррозионная обработка, машина оснащается шасси, предназначенным для снижения взлетной массы. Кроме того, в вертолеты были добавлены дополнительные системы охлаждения в соответствии с климатическими условиями эксплуатации.

Египетские Ка-52 имеют оптико-электронную прицельную систему ОЭС-52, комплекс защиты "Президент-С", а также бортовую радиолокационную систему "Арбалет-52" с диапазоном обнаружения 32 километра.

Тимур Алимов