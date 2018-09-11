Ростех планирует выпустить в свободную продажу шлем-нейроинтерфейс

Госкорпорация Ростех создала предсерийный образец устройства для обмена информацией между мозгом и внешним устройством (бытовыми приборами, компьютером, экзоскелетом, искусственными органами чувств, инвалидной коляской). Нейроинтерфейс устойчиво работает в местах большого скопления людей, в транспорте, в окружении большого числа передающих устройств.

Над созданием технологии работал Институт электронных управляющим машин (ИНЭУМ) им. И.С.Брука, входящий в состав концерна "Автоматика" Госкорпорации Ростех. В изобретении реализован механизм адаптивной цифровой обработки электрической активности мозга и неинвазивный метод снятия данных на основе "сухих" электродов. Это позволяет с точностью 92-95% регистрировать сигналы без прямого контакта с мозгом, встроив интерфейс в специальный шлем, который можно легко снять и надеть.

Специально для нейроинтерфейса была создана программно-аппаратная платформа, обрабатывающая сигналы, и "очищающая" их от помех. За счет этого, устройство может использоваться не только в "стерильных" лабораторных условиях: оно устойчиво работает в местах большого скопления людей, в транспорте, в окружении большого числа передающих устройств. Точность обработки сигнала при этом не падает.

"Робототехника – ключевое направление исследований и деятельности мировых промышленных корпораций. Ростех здесь не исключение. Разработка наших инженеров открывает новые возможности для медицины в области протезирования и реабилитации инвалидов с различными моторными нарушениями. Нейроинтерфейс позволит управлять любыми электронными или электронно-механическими устройствами: протезы или транспортные средства. Устройство можно применять для управления системой "умного дома" или в качестве манипулятора в компьютерных играх. В 2019 году шлем планируется выпустить в свободную продажу", – отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

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