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11.09.2018
Ростех

"Техмаш" улучшит качество тренировок служебных собак

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Служебная овчарка
Служебная овчарка.
Источник: rostec.ru

Концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех планирует увеличить количество видов взрывчатых веществ в тест-тренинге "КинТЕСТ" для обучения служебных собак. "КинТЕСТ" представляет собой образец из специального тканевого материала, в котором содержатся небольшие количества реальных взрывчатых веществ – тротил, гексоген, октоген, тетрил и другие.

Использование небольшого количества реальных взрывчатых веществ является главным преимуществом "КинТЕСТа" перед российскими и зарубежными аналогами, в которых используются химические заменители взрывчатки. Кинологическая практика показывает, что после тренировки на заменителях собака ведет поиск менее эффективно, так как для служебной собаки различие в запахе между реальным взрывчатым веществом и имитатором существенно. При использовании разработки Ростеха четвероногие определяют цель со 100%-ной точностью, даже если она замаскирована сильно пахнущими веществами: бензином или парфюмерией.

"Российское изделие позволяет повысить качество тренировки служебных собак, что позитивно сказывается на эффективности работы кинологических служб при проведении антитеррористических операций, патрулировании городских улиц, в торговых центрах, школах, аэропортах, вокзалах, метро, а также при таможенном контроле. Важно отметить, что тест абсолютно безопасен и не требует специального учета и особых условий хранения и утилизации", – рассказал индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

Еще одним преимуществом является удобство применения "КинТЕСТа". Тестовые образцы, в отличие от порошкообразных рыночных аналогов, являются несыпучими, что исключает возможное вдыхание состава.

Разработка Красноармейского научно-исследовательского института механизации Госкорпорации Ростех получила высокую оценку на соревнованиях Центра кинологической службы ГУ МВД России в Балашихе. Разработчику поступили новые предложения от заказчиков на расширение линейки тестов и дальнейшее внедрение их в профильных подразделениях МВД, МЧС, служб транспортной безопасности и охраны.

10.09.2018
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принадлежат Ростех
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Страны
Россия
Компании
МЧС
Ростех
Техмаш НПК
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