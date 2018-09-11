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11.09.2018
Военный паритет

Конец бесконечной модернизации. AAV уступает место ACV

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БТР LVTP-7
Модернизированный образец плавающего бронетранспортера AAV (Assault Amphibious Vehicle), известный также под обозначением LVTP-7.
Источник: armyrecognition.com.

Корпус морской пехоты США отменил план работ по повышению живучести плавающих БТР AAV (AAV Survivability Upgrade - AAV-SU), сообщает defence-blog.com 8 сентября.

Причиной стало то, что КМП США решил сосредоточиться на разработке и приобретении новых амфибийных БТР по программе ACV (amphibious combat vehicle), заявил Мэнни Пачеко, представитель Marine Corps land Systems (Вирджиния).

"Мы решили отменить эту программу и сосредоточиться на закупке новых машин, а не инвестировать в устаревшие БТР. Новая машина ACV будет иметь гораздо лучшие характеристики. Мы хотим сосредоточиться на новой программе, а не бесконечно улучшать 40-летний БТР", сказал Пачеко.

Модернизация AAV-SU включала в себя плавучую броню, смягчающие взрыв сиденья, усиленную защиту топливных баков, более мощную ходовую часть для сохранения мобильности после увеличения боевого веса. Предполагалось, что 392 обновленные машины поступят на вооружение четырех батальонов.

10.09.2018
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Страны
США
Проекты
ACV БМ
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