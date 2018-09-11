В плане модернизации семь фрегатов класса "Анзак"

Компания BAE Systems Australia получила третий фрегат класса ANZAC для своего объекта в Хендерсоне в рамках модернизации королевского австралийского флота, сообщает BAE Systems PLC 10 сентября. Работы ведутся для поддержания боевых возможностей фрегатов этого типа до того времени, когда они будут заменены новыми многоцелевыми фрегатами класса Hunter.

Прибытие HMAS Anzac знаменует собой важную веху для BAE Systems, где корабль присоединяется к однотипным Perth и Arunta. Это будет первый раз, когда сразу три военных корабля находятся на стоянке объекте в Хендерсоне.

"Анзак" будет вторым кораблем, который получит обновления по программе AMCAP (модернизация в середине жизненного цикла):

Модернизация систем вентиляции;

Установка новой канализационной системы;

Усовершенствование дизельных двигателей для повышения мощности и эффективности;

Замена радара воздушного наблюдения на новую станцию L-диапазона;

Замена полного пакета оборудования связи на корабле.

Главный исполнительный директор ВАЕ Systems Australia Габби Костиган заявил: "Модернизация фрегатов класса "Анзак" демонстрирует широту и глубину работы, проделанной к настоящему времени BAE Systems Australia в области модернизации австралийского флота на протяжении более двух десятилетий. Австралийское отделение BAE Systems является местным лидером в области военно-морской техники, мы очень гордимся квалифицированным кадровым потенциалом, который мы здесь вырастили".

На первом прибывшем на ремонт и модернизацию фрегате HMAS Arunta недавно удалили старую мачту, чтобы освободить место для установки недавно разработанной поисковой РЛС. Новая мачта в настоящее время производится компанией BAE Systems и должна быть установлена в конце октября. Австралийская компания CEA Technologies отвечает за разработку новой радиолокационной системы воздушного поиска, дополняющей потенциал поиска надводных целей. Фрегат будет возвращен в состав флота в 2019 году. Остальные семь кораблей вернутся во флот к 2023 году.