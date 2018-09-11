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11.09.2018
Военный паритет

Северная Корея показала свой NLOS

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ПТРК на шасси БТР М-2010
Самоходный (на шасси БТР М-2010 6х6) противотанковый ракетный комплекс большой дальности на военном параде в Пхеньяне.
Источник: defence-blog.com

9 сентября северокорейские военные продемонстрировали новый самоходный (на шасси БТР М-2010 6х6) противотанковый ракетный комплекс большой дальности на военном параде в Пхеньяне, сообщает defence-blog.com 9 сентября.

Северокорейские СМИ не опубликовали деталей, однако кадры, сделанные во время парада, показывают, что ПТРК по внешнему виду похож на израильский Spike Non-line-of-sight (NLOS - поражение целей вне прямой линии прицеливания). В свое время Южная Корея заказала аналогичные системы для своих вооруженных сил.

Южная Корея купила ПТРК Spike NLOS у Израиля после того, как в ноябре 2010 года был обстрелян остров Йонпенг. Предположительно, эти комплексы способны уничтожить северокорейскую артиллерию, хранящуюся в подземных бункерах. В мае они были готовы к войне на пяти дальних северо-западных островах.

В ходе более чем трехчасового мероприятия, посвященного 70-летию со дня основания КНДР, страна, в частности, предпочла не показывать никаких межконтинентальных баллистических ракет или баллистических ракет средней дальности.

10.09.2018
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принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
КНДР
Южная Корея
Продукция
Spike NLOS
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