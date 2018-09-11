Войти
11.09.2018
Военный паритет

Южная Корея вооружается БТР в четырех; и трехосной версиях

560
0
0
БТР K808
БТР K808.
Источник: armyrecognition.com

Серийное производство колесных (8х8) БТР K808 для армии Южной Кореи будет начато к концу этого года, сообщает armyrecognition.com 10 сентября.

Разработка машины велась с 2012 по 2016 год с бюджетом примерно 22,2 млрд вон (19,7 млн долл США). Сначала был отработан прототип на 6х6, который был известен как KW1. В 2016 году эти машины (К806) успешно прошли итоговые квалификационные испытания и были утверждены к закупке. Малогабаритный К806 предназначен для охраны тыловых зон и сопровождения конвоев и заменят стареющие гусеничные БТР К200.

До 2020 года армия планирует получить 600 машин, в том числе 500 в конфигурации 8х8 и 100 в 6х6. Обе машины будут предлагаться на экспорт.

К808 имеет цельносварной стальной бронированный корпус, десант 9 человек, обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов, может быть вооружена 30 мм пушкой, дизельный двигатель Hyundai с турбонаддувом мощностью 420 л.с. обеспечивает скорость до 100 км/ч, на воде скорость до 8 км/ч. Трехосная версия К806 не является амфибией.

10.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Компании
Hyundai
Проекты
2020-й год
Похожие новости
07.08.2018
Мантуров рассказал о новых авто, возрождении рынков и успехах металлургов
10.05.2018
Верфь Hyundai приступила к строительству фрегатов для ВМС Филиппин
14.02.2018
Точка с G
04.12.2017
Пять компаний претендуют на разработку моторно-трансмиссионного блока для ОБТ "Алтай"
22.09.2017
ВМС Филиппин пока не определились с выбором комплекта вооружения для новых фрегатов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.09 21:17
  • 7400
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.09 20:57
  • 8
МРК "Каракурт" оснастят китайскими двигателями?
  • 11.09 20:52
  • 14
Турбореактивная унификация: получит ли Су-30 двигатели от Су-35
  • 11.09 20:28
  • 7
ОДК на выставке "Гидроавиасалон-2018" презентовала проект ремоторизации самолета-амфибии Бе-200
  • 11.09 20:26
  • 8
National Review (США): Предвосхищая следующий рискованный ход Путина
  • 11.09 20:11
  • 18
Нацистский стелс-истребитель: история Ho 229
  • 11.09 20:11
  • 7
Российские ученые создали двигатель для кубсатов на 40%-ном растворе спирта
  • 11.09 19:42
  • 3
Охотники за подлодками. Зачем Россия возрождает самолеты-амфибии А-40
  • 11.09 16:46
  • 12
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
  • 11.09 16:42
  • 7
Новый серийный Бе-200ЧС передан МЧС России
  • 11.09 16:15
  • 5
Летный образец многоцелевого вертолета Ка-62 прилетел на ВЭФ
  • 11.09 13:45
  • 1
ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" на "Гидроавиасалоне-2018 подписало контракт на поставку десяти Бе-200ЧС в США
  • 11.09 08:31
  • 4
ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" на "Гидроавиасалоне-2018 подписало контракт на поставку пяти Бе-200ЧС в Чили
  • 11.09 08:08
  • 1
Битва за море. Чем Украина может ответить на атаку России в Азовском море
  • 11.09 08:05
  • 3
От Крыма до Азова: цена бездеятельности