Южная Корея вооружается БТР в четырех; и трехосной версиях

Серийное производство колесных (8х8) БТР K808 для армии Южной Кореи будет начато к концу этого года, сообщает armyrecognition.com 10 сентября.

Разработка машины велась с 2012 по 2016 год с бюджетом примерно 22,2 млрд вон (19,7 млн долл США). Сначала был отработан прототип на 6х6, который был известен как KW1. В 2016 году эти машины (К806) успешно прошли итоговые квалификационные испытания и были утверждены к закупке. Малогабаритный К806 предназначен для охраны тыловых зон и сопровождения конвоев и заменят стареющие гусеничные БТР К200.

До 2020 года армия планирует получить 600 машин, в том числе 500 в конфигурации 8х8 и 100 в 6х6. Обе машины будут предлагаться на экспорт.

К808 имеет цельносварной стальной бронированный корпус, десант 9 человек, обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов, может быть вооружена 30 мм пушкой, дизельный двигатель Hyundai с турбонаддувом мощностью 420 л.с. обеспечивает скорость до 100 км/ч, на воде скорость до 8 км/ч. Трехосная версия К806 не является амфибией.