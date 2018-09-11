Командно-штабная "Росомаха" пойдет в войска

Польская компания Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) представила бронированную командно-штабную машину Rosomak WD 8x8 (C2) на оборонной выставке MSPO 2018, которая состоялась в Кельце (Польша, 4-7 сентября), сообщает janes.com. 7 сентября.

Машина разработана на базе бронированной машины скорой помощи "Росомак" с поднятой задней крышей. Rosomak WD предназначен для обеспечения управления на ходу на уровне батальона. Есть места для семи членов экипажа, в том числе четыре в зоне с кондиционером (командная зона).

Основным субподрядчиком систем автомобиля, включая консоли оператора командного пункта, является компания WB Electronics. Отсек защищен от электромагнитных излучений. В марте 2018 года Польская инспекция вооружений заказала семь КШМ на сумму 80 млн злотых (21,5 млн долл США).