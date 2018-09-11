2+2. Индия и США выверили свои отношения в оборонной области

Диалог между Индией и США по схеме "2+2", состоявшийся впервые с участием министров обороны и иностранных дел, укрепил стратегическое партнерство двух стран, сообщает timesofindia.indiatimes.com 9 сентября. После двух отсрочек встречи обе стороны имеют все основания сказать, что они чувствуют себя удовлетворенными результатами переговоров.

Обе страны подписали историческое соглашение COMCASA, которое будет иметь огромное влияние на отношения двух государств в области обороны и безопасности. На переговорах Индия упорствовала в своем требовании соблюдать стратегию "Сделать в Индии", стремясь уйти от отношений в области военно-технического сотрудничества от этапа "покупатель-продавец". США неохотно согласились включить этот пункт в совместное заявление, в котором говорится, что две страны "обязались изучить возможности оборонного производства".

Несмотря на то, что COMCASA сигнализирует о гораздо более тесном сотрудничестве между Индией и США, индийцы хотели сохранить свое "автономное" пространство. Поэтому в совместном заявлении говорится о том, что "две страны являются стратегическими партнерами, основными и независимыми заинтересованными сторонами в мировых делах".

Большое значение будет иметь присутствие Индии в "Силиконовой долине" США, которая инициирует множество технологических инноваций, которые применяются и в военной сфере. Таким образом, Индия будет напрямую участвовать в американских разработках, которые могут стать основой для инноваций следующего поколения в оборонных технологиях.

Три индийские формулировки отличают COMCASA от CISMOA - 1) не будет никаких нарушений в обеспечения всего жизненного цикла закупаемого оружия и оборудования, 2) Индия не будет раскрывать документацию, получаемую от США, 3) озабоченности обеих сторон в области национальной безопасности будут учитываться неукоснительно. Индия не поднимала вопрос о закупке российских систем ПВО С-400, в свою очередь, американская сторона указала, что Индия не будет санкционирована за замену устаревшей военной техники. Но впредь новые индийские покупки подпадут в сферу компетенции CAATSA (закон США о противодействии врагам Америки) - это станет для Индии потенциальной проблемой.