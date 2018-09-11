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11.09.2018
Lenta.ru

Вид изнутри американской "Стратосферной крепости" показали на видео

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B-52 Stratofortress
B-52 Stratofortress.
Источник: http://www.globallookpress.com

Вид из кабины американского тяжелого стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress ("Стратосферная крепость"), вылетающего с авиабазы ВВС США Андерсен на острове Гуам в Тихом океане, показали в ролике. Соответствующее видео выложено на YouTube-канале Air Force Magazine.



В августе B-52 Stratofortress был назван наилучшим кандидатом (среди имеющихся в распоряжении ВВС США самолетов) в качестве основного носителя разрабатываемого американского гиперзвукового оружия.

В 1952-1962 годы произведено 744 единиц Boeing B-52 Stratofortress. В декабре 2017 года ВВС США обнародовали планы по модернизации этих самолетов, которые должны прослужить до 2050-го. Для этого машины должны, помимо всего прочего, получить новые двигатели, которые на 40 процентов улучшат топливную эффективность.

10.09.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
Компании
Boeing
Проекты
ГЗЛА
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