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11.09.2018
ТАСС

Первая казачья рота появится в войсках Западного военного округа

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Российский военнослужащий
Российский военнослужащий во время эстафеты с преодолением полосы препятствий на этапе конкурса "Десантный взвод".
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Ее создадут на базе Петракувского мотострелкового полка общевойсковой армии ЗВО в Белгородской области

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Первая казачья рота будет создана на базе мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе округа.

"Первая казачья рота будет создана на базе Петракувского мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа в Белгородской области", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили представители округа, командир мотострелкового полка ЗВО подписал соглашение с атаманами Белгородского, Воронежского и Курского и отдельных казачьих обществ Центрального казачьего войска.

"Теперь казаки, проживающие на территории Центрального Черноземья, будут проходить воинскую службу по призыву на базе профильной роты. Это большая гордость служить Родине в таком прославленном полку, который носит почетные наименования дважды Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого Волжского Казачьего полка. В свою очередь мы постараемся дать достойное воспитание подрастающему поколению", - приводит пресс-служба слова атамана Белгородского отдельного казачьего общества Юрия Хлудеева.

В соглашении прописаны общие принципы взаимодействия должностных лиц органов военного управления Западного военного округа, командиров и подразделений с атаманами областей.

10.09.2018
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