Как создают первую в России верфь крупнотоннажного судостроения "Звезда"

ТАСС — об этапах строительства, портфеле заказов и возможностях, которыми будет обладать новый судостроительный комплекс на Дальнем Востоке

В ходе рабочей поездки в Приморье президент России Владимир Путин посетит судостроительный комплекс "Звезда" (ООО "ССК "Звезда"). После ввода в эксплуатацию он станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.

Уверен, что коллектив предприятия хорошо понимает масштаб и важность стоящих задач, сделает все необходимое, чтобы создать здесь конкурентоспособный центр судостроения, готовый производить самую современную и востребованную продукцию. "Звезда" обязательно войдет в число ведущих судостроительных верфей России и мира Владимир Путин, президент России

Где строят и что будет

ССК "Звезда" строится в городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуется консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и АО "Газпромбанк".

Базой для новой верфи стал дальневосточный завод "Звезда". Это единственный на Дальнем Востоке завод, специализирующийся на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных лодок и кораблей с атомной энергетической установкой. Его технические возможности позволяют изготавливать, поднимать и перемещать плавучие сооружения весом до 13,5 тыс. тонн.

Новая верфь будет выпускать крупнотоннажные суда, морскую технику и оборудование для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. Это, в частности, танкеры водоизмещением до 350 тыс. тонн, газовозы емкостью до 250 тыс. куб. метров, суда ледового класса, специальные суда спусковым весом до 29 тыс. тонн, элементы морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.

Генеральный директор ССК "Звезда" с 2016 года — Сергей Целуйко. Ранее он работал главным строителем судов снабжения на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (Санкт-Петербург).

Кому принадлежит

Первоначально учредителями судоверфи, чья стоимость оценивалась в $1 млрд, выступали ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС, на тот момент — в составе Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) и крупная южнокорейская кораблестроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME, подразделение концерна Daewoo). В 2012 году корейская сторона вышла из проекта. Генеральным проектировщиком выступает ООО "Дальневосточный проектный институт "Востокпроектверфь".

17 декабря 2015 года у строящейся верфи появилось юридическое лицо — из состава АО "ДВЗ "Звезда" было выделено ООО "ССК "Звезда". По данным "Спарк-Интерфакс", в новом предприятии у ДВЗ осталось 0,010% акций. 99,99% получило акционерное общество "Современные технологии судостроения" (СТС). До 2017 года оно на паритетной основе принадлежало Газпромбанку и "Роснефти".

В феврале 2017-го стало известно, что в рамках финансирования "Звезды" 89% акций АО "СТС" выкупил государственный холдинг "Роснефтегаз" (основной владелец "Роснефти").

Как проходит строительство

Строительство судоверфи ведется с 2009 года. На основе проекта постановления правительства РФ от 28 января 2016 года создана территория опережающего развития (ТОР) "Большой Камень", ССК "Звезда" стал ее первым резидентом.

Проект реализуется в два этапа.

1 сентября 2016 года в присутствии президента РФ Владимира Путина на площадке предприятия были сданы в эксплуатацию блок корпусных производств и окрасочные камеры.

8 сентября 2017 года Владимир Путин принял участие в церемонии запуска в эксплуатацию тяжелого достроечного стапеля с передаточным доком для строительства среднетоннажных судов и морской техники.

Открытый стапель оснащен мощным крановым хозяйством: в его состав входят четыре башенных крана грузоподъемностью по 100 тонн, два козловых крана грузоподъемностью по 320 тонн, а также самый большой кран в России "Голиаф" грузоподъемностью 1 тыс. 200 тонн (построен китайской компанией China Heavy Industry Corporation).

24 июля 2018 года на верфь был доставлен один из ключевых ее элементов — плавучий транспортно-передаточный док грузоподъемностью 40 тыс. тонн, построенный по российскому заказу в Циндао (КНР) компанией BSIC.

Сдача всех объектов первой очереди намечена на 2019 год.

Вторая очередь строительства предусматривает введение в эксплуатацию сухого дока и производственных цехов полного цикла для постройки крупнотоннажных судов и офшорной техники. Планируется, что поэтапный ввод комплекса в эксплуатацию будет завершен в конце 2024 года.

В начале 2017 года стоимость проекта оценивалась в 145,5 млрд рублей. В октябре 2017-го стало известно, что правительство РФ в 2018–2022 годах может выделить ССК "Звезда" субсидии в размере 5,9 млрд рублей.

Численность сотрудников верфи в сентябре 2018 года — около 1 тыс. 500 человек, из них 89% — жители Дальнего Востока. Планируется, что к 2024-му на "Звезде" будут работать около 7 тыс. 500 человек.

Закладка судов и портфель заказов

Пилотную загрузку комплексу обеспечивает нефтяная компания "Роснефть", заключившая с ДЦСС эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на мощностях "Звезды".

8 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин принял участие в закладке четырех многофункциональных судов снабжения для "Роснефти". Суда получили имена "Владимир Мономах", "Александр Невский", "Екатерина Великая" и "Святая Мария".

По состоянию на сентябрь 2018 года в портфеле заказов ССК "Звезда" — 26 контрактов на строительство судов:

десять танкеров типа "Афрамакс" на газомоторном топливе;

десять арктических танкеров-челноков дедвейтом 42 тыс. тонн;

арктический танкер-челнок дедвейтом 69 тыс. тонн;

суда снабжения.

По словам главы "Роснефти" Игоря Сечина, "Звезде" для "выхода на позитивную экономику работы" до 2035 года нужно получить портфель в 178 судов.

В 2017 году комплекс начал оформление документов для получения лицензии на атомное судостроение. В июле этого года замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев заявил, что на Дальнем Востоке будет построен перспективный атомный ледокол "Лидер". Решение о том, какое именно предприятие будет создавать ледоколы этого типа, президент РФ Владимир Путин озвучит на Восточном экономическом форуме.

Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"