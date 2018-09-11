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11.09.2018
ТАСС

Четверка Су-30СМ пополнила боевой состав авиаполка в Курской области

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Истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ.
Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

Как сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов, авиапарк пройдет полное перевооружение до конца года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Четыре истребителя Су-30СМ пополнили боевой состав авиаполка в Курской области, сообщил в понедельник журналистам начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

"Звено истребителей Су-30СМ вошло в боевой состав авиационного полка Западного военного округа, дислоцированного в Курской области. Летчики-истребители получили на вооружение четыре многоцелевых истребителя поколения "4++" на заводе "Иркут" и совершили перелет в течение одного дня с аэродрома в Иркутской области", - сообщил он.

Сейчас перевооружение курского авиационного полка почти завершено, отметил Мугинов. По его словам, авиапарк воинской части пройдет полное перевооружение до конца текущего года. Всего в состав полка войдет еще пара истребителей Су-30СМ.

"Истребители МиГ-29СМТ, которые заменили на истребители нового поколения, продолжат нести боевые дежурства по охране государственной границы на ряду с новым типом самолетов в 2018 году", - добавил представитель округа.

Многофункциональный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Также самолет может использоваться для подготовки пилотов перспективных многофункциональных сверхманевренных одноместных истребителей Су-35 и Су-57. Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника в глубоком тылу, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.

10.09.2018
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