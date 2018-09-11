Путин не планирует посещать с иностранными лидерами учения "Восток-2018"

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Присутствие иностранных лидеров вместе с президентом РФ Владимиром Путиным на российских военных учениях "Восток-2018" не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вместе с президентом РФ - нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом на уточняющий вопрос, планируется ли посещение учений главами иностранных государств без Путина, Песков сообщил, что ему об этом ничего не известно.