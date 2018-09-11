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11.09.2018
РИА Новости

Путин не планирует посещать с иностранными лидерами учения "Восток-2018"

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Владимир Путин и Сергей Шойгу
Владимир Путин и Сергей Шойгу.
Источник: АО "Объедииненная авиастроительная корпорация"

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Присутствие иностранных лидеров вместе с президентом РФ Владимиром Путиным на российских военных учениях "Восток-2018" не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вместе с президентом РФ - нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом на уточняющий вопрос, планируется ли посещение учений главами иностранных государств без Путина, Песков сообщил, что ему об этом ничего не известно.

10.09.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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