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11.09.2018
Интерфакс-АВН

Россия и США обсудят перспективы использования МКС и безопасность экипажа

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Вид на МКС
Вид на МКС.
Источник: © NASA

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Совместная комиссия Консультативно-экспертного совета Госкорпорации "Роскосмос" и Консультативного комитета НАСА по Международной космической станции (СК КЭС КК по МКС) начнет работу в понедельник, сообщает пресс-служба ЦНИИмаш.

"В ЦНИИмаш с 10 сентября начинается плановая работа Совместной комиссии Консультативно-экспертного совета госкорпорации "Роскосмос" и Консультативного комитета НАСА по Международной космической станции. Сопредседателями комиссии являются: председатель КЭС Госкорпорации "Роскосмос" генеральный директор ФГУП ЦНИИмаш О.А.Горшков, и председатель КК НАСА астронавт Томас Паттен Стаффорд", - сообщили в ЦНИИмаше.

Там отметили, что специалисты национальных космических агентств проведут ряд совещаний с целью оценки технического состояния российского и американского сегментов, проанализируют операции, осуществляемые на борту станции и в открытом космосе.

"Обсудят вопросы безопасности экипажа и перспективы дальнейшего использования уникальной международной орбитальной лаборатории для исследований космического пространства. Будут рассмотрены различные аспекты жизнеобеспечения станции: готовность к приёму новых экспедиций, наличие запасов пищи, воды, топлива, а также результаты прошедших и задачи предстоящих в ближайшем будущем научных экспериментов, графики стартов пилотируемых и грузовых кораблей", - сообщили в пресс-службе.

10.09.2018
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