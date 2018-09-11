Россия и США обсудят перспективы использования МКС и безопасность экипажа

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Совместная комиссия Консультативно-экспертного совета Госкорпорации "Роскосмос" и Консультативного комитета НАСА по Международной космической станции (СК КЭС КК по МКС) начнет работу в понедельник, сообщает пресс-служба ЦНИИмаш.

"В ЦНИИмаш с 10 сентября начинается плановая работа Совместной комиссии Консультативно-экспертного совета госкорпорации "Роскосмос" и Консультативного комитета НАСА по Международной космической станции. Сопредседателями комиссии являются: председатель КЭС Госкорпорации "Роскосмос" генеральный директор ФГУП ЦНИИмаш О.А.Горшков, и председатель КК НАСА астронавт Томас Паттен Стаффорд", - сообщили в ЦНИИмаше.

Там отметили, что специалисты национальных космических агентств проведут ряд совещаний с целью оценки технического состояния российского и американского сегментов, проанализируют операции, осуществляемые на борту станции и в открытом космосе.

"Обсудят вопросы безопасности экипажа и перспективы дальнейшего использования уникальной международной орбитальной лаборатории для исследований космического пространства. Будут рассмотрены различные аспекты жизнеобеспечения станции: готовность к приёму новых экспедиций, наличие запасов пищи, воды, топлива, а также результаты прошедших и задачи предстоящих в ближайшем будущем научных экспериментов, графики стартов пилотируемых и грузовых кораблей", - сообщили в пресс-службе.