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11.09.2018
ЦАМТО

ВВС Бангладеш впервые самостоятельно провели капремонт истребителя F-7

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F-7
Chengdu F-7. Фото с сайта xairforces.com.

ЦАМТО, 10 сентября. Как сообщает ресурс Newagebd.net, технические специалисты ВВС Бангладеш впервые самостоятельно провели ремонт и подготовили к эксплуатации состоящий на вооружении сверхзвуковой истребитель.

Прошедший капитальный ремонт истребитель F-7 был передан командованию ВВС 3 сентября в ходе торжественной церемонии, состоявшейся на авиабазе Бангабандху в присутствии советника по безопасности премьер-министра страны Тарика Ахмед Сиддика, представителей посольства Китая и высшего командного состава ВВС.

Как заявил советник, выполненный капитальный ремонт является большим достижением для Бангладеш, поскольку не только позволяет сократить расходы и сроки проведения работ, но и отказаться от отправки техники для ремонта за рубеж.

Как заявлено, выполнение работ самостоятельно без иностранной технической поддержки позволяет сэкономить от 30 до 40% средств. Кроме того, если при отправке самолета для капитального ремонта за рубеж на выполнение работ обычно требуется год, то сейчас эти работы были проведены всего за 8 месяцев.

Официальные лица Бангладеш поблагодарили правительство Китая за сотрудничество в области развития ВВС и выразили надежду на дальнейшее укрепление двусторонних связей.

В течение длительного периода технические специалисты ВВС Бангладеш и китайские техники проводили капитальный ремонт F-7 совместно. В декабре 2011 года с целью улучшения технического обслуживания самолетов правительство Бангладеш открыло на авиабазе Бангабандху "Бангладешский авиационный центр" (Bangladesh Aeronautical Center).

Как сообщал ЦАМТО, всего на вооружении ВВС Бангладеш имеется около 40 самолетов F-7, спроектированных в Китае на базе советского МиГ-21. Последний контракт на поставку 16 истребителей F-7BGI производства китайской Chengdu Aircraft Industry Group Вооруженные силы Бангладеш заключили в 2011 году.

По оценке экспертов Jane's, освоение капитального ремонта F-7 и повышение уровня производимого самостоятельно технического обслуживания и капитального ремонта соответствуют целям долгосрочной программы модернизации Вооруженных сил Бангладеш, получившей название "Планируемые силы-2030" (Forces Goal 2030). В рамках этой инициативы ВВС в 2017 году также объявили тендер на поставку 8 двухдвигательных многоцелевых боевых самолетов. Предполагается, что его фаворитами являются китайские и российские истребители.

Кроме того, проведение ремонта свидетельствует о прилагаемых Бангладеш усилиях по развитию национальной оборонной промышленности с использованием помощи, предоставляемой иностранными поставщиками. В последние годы подобная практика используется также в судостроительных, судоремонтных проектах и при поставках наземной техники.

Примечательно, что в большинстве подобных программ ключевым партнером Бангладеш выступает Китай. Это отражает растущую готовность Пекина оказывать поддержку своим зарубежным партнерам посредством обучения и передачи технологий, позволяющих самостоятельно обслуживать приобретенные ВиВТ.

10.09.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Бангладеш
Китай
Россия
Продукция
МиГ-21
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