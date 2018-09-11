Эксперт оценил угрозу от современного хакерского сообщества

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Хакеры представляют сегодня чрезвычайно мощное сообщество, новому Центру по борьбе с кибератаками ФСБ придется бороться как с атаками из-за рубежа, так и с доморощенными киберпреступниками, заявил РИА Новости член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Ранее на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован приказ директора ФСБ Александра Бортникова о создании Национального центра по координации борьбы с кибератаками на критическую инфраструктуру.

"Мне кажется, что сегодня хакеры живут сами по себе и представляют очень мощное, на первый взгляд, неорганизованное сообщество. А если учесть, что нам придется парировать кибератаки из-за рубежа, еще очень важно понять уровень наших и уровень их, для того, чтобы мы могли говорить об эффективности этой борьбы", - сказал Михайлов.

Он отметил при этом, что кибератаки бывают не только со стороны противника, но и со стороны "своих доморощенных хакеров и со стороны пиратов".

Эксперт напомнил, что раньше часть работы, которую теперь будет выполнять новый Центр, входила в перечень обязанностей Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ).

"Там были какие-то зачатки этой информационной борьбы, хотя интернет был немного другой, и сети еще не было. Но, тем не менее, это была специализированная структура, которая работала на каналах связи, скажем так. В том числе, и связанных с интернетом", - добавил Михайлов.