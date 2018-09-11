Нацистский стелс-истребитель: история Ho 229

В Northrop Grumman заявили, что с этого года они разрабатывают второй бомбардировщик невидимку по схеме летающее крыло B-21 Raider, который будет лучше их же B-2 Spirit. И тем не менее, родоначальниками такой схемы была пара немецких братьев на службе нацистской Германии, которые спроектировали схему летающее крыло с реактивным двигателем, ставшую, по общему мнению, «Истребителем-невидимкой Гитлера».

Но главным побудительным мотивом создания самолета в форме летучей мыши стали максимизация скорости и дальности, а не скрытности.

Вальтер Хортен был летчиком истребителем асом в немецком Люфтваффе, уничтожившим семь самолетов противника, будучи ведомым легендарного Адольфа Галланда в битве за Британию. Его брат Реймар, не имевший официального аэронавигационного образования, был разработчиком самолета. В юности пара братьев разработала ряд инновационных хвостовых пилотируемых планеров.

В 1943 году глава Люфтваффе Герман Геринг представил, так называемую, спецификацию 3X1000 на самолет, который мог бы летать со скоростью тысячу километров в час, с бомбовым боекомплектом в тысячу килограммов и топливом, достаточным для полета на тысячу километров туда и обратно, с запасом примерно трети для выполнения непосредственно боевого задания. Такой самолет мог уничтожить цели в Британии, обогнав все истребители, отправленные на его перехват.

Очевидно, что для достижения таких высоких скоростей Германии потребовалось бы разработать новые турбореактивные двигатели. В тоже время реактивные двигатели потребляли слишком много топлива, что делало невозможным полеты на требуемые расстояния. Идея братьев Хортен состояла в том, чтобы использовать модель летающего крыла – хорошо обтекаемую плоскость без хвоста с минимальным сопротивлением потокам. Такой планер требовал меньшей мощности двигателя для достижения более высоких скоростей и, следовательно, потребляет меньше топлива.

Конструкция летающего крыла были не нова и использовались ранее и на планерах, и на самолетах с двигателем. Во время Второй мировой войны Northrop разработал для военных США бомбардировщик с высокими летными характеристиками XB-35, но не смог наладить его массового производства. Несмотря на преимущества в аэродинамике машины, отсутствие хвоста делало такие самолеты склонными к неконтролируемым рысканиям по курсу и сваливаниям на крыло.

Бомбардировщик XB-35 по схеме летающее, созданный для нацистов компанией Northrop (США). Источник: https://b-29s-over-korea.com/

В августе 1943 года братья Хортен получили добро на развитие этой концепции. Сначала они построили беспилотный планер, известный как H.IX V1. Для уменьшения веса H.IX V1 получил длинные, тонкие, фанерные крылья. Эти «конусообразные» крылья нивелировали проблему рыскания. Не имея ни руля, ни элеронов, H.IX V1 управлялся «элевонами» (комбинация элеронов и рулей высоты) и двумя наборами спойлеров. Перемещение элевонов позволяло вызвать крен или, при совместном смещении в одном направлении, изменить высоту полета, в то время как спойлеры использовались для изменения курса.

В марте 1944 года после успешных испытаний планера H.IX V1 в Ораниенберге был изготовлен второй прототип V2 с двумя турбореактивными двигателями Jumo 004B, размещенными по обе стороны от кокпита, изготовленного из сварной стальной трубы. В кокпите размещалась примитивное кресло-катапульта пилота и тормозной парашют, раскрывающийся при посадке после касания взлетной полосы модифицированными трехколесными шасси, позволяющими перевозить больше полезной нагрузки.

Первый испытательный полет произошел 2 февраля 1945 года. Самолёт в виде манты показал плавность хода и хорошую устойчивость. Как сообщается, прототип даже победил в имитационном бою реактивный истребитель Me 262 с теми же двигателями Jumo 004.

Однако, тестирования был остановлено 18 февраля, после того как во время полета один из реактивных двигателей V2 загорелся и отключился. Пилот испытатель Эрвин Циллер сделал несколько поворотов и пикирований для перезапуска двигателя до того, как вылетев из дыма, врезался в землю и погиб.

К этому времени, Геринг уже одобрил производство сорока летающих крыльев компанией Gotha, которая являлась основном производителем тренажеров и военных планеров во время Второй мировой войны. Произведенные самолеты обозначались Ho 229s или Go 229s.

Поскольку Ho 229 являлся высокоскоростным, считалось, что производственная версия сможет летать со скоростью 975 километров в час - она была переделана под истребитель со штатным вооружением - два тяжелых тридцатимиллиметровых орудия Mark 103. Тогда же началось производство четырех новых прототипов – с V3 - до V6-, два из которых создавались как двухместные ночные истребители.

Удивительно, но Ho 229 никогда не осуществлял взлета с земли. Когда в апреле 1945 года, американские войска VIII корпуса вошли в завод в Фридрихроде (Германия), они нашли только части кабин прототипов на разных этапах сборки. Одна пара крыльев к прототипу была найдена в 75 милях от завода. Сборка прототипа V3 имела самую высокую степень готовности из всех четырех прототипов, и была отправлена вместе с крыльями для изучения в Соединенные Штаты. Его и сегодня можно увидеть под реставрацией в Центре Удвар-Хейзи в Американском авиационно-космическом музее в Шантильи, штат Вирджиния.

Самолеты Hortens были прорисованы со спецификациями в черновиках, имели форму летающего крыла, являясь реактивными бомбардировщиками с дальностью полета, достаточной для доставки атомной бомбы на восточном побережье Соединенных Штатов. Чертежи по схеме летающее крыло Horten H.XVIII «Amerika Bomber» никогда не были реализованы в железе, за исключением, вероятно, фильма «Капитан Америка».

Был ли Ho 229 стелс- истребителем?

Одно слово из названных технологий, которое вы до сих пор не услышали в этой истории - «стелс». И это потому, что в 1940-х годах не было найдено никакой документации, подтверждающей, что схема летающее крыло применена для создания невидимости самолета. В тоже время, Хортенс нащупал идею, использования дизайна летающего крыла для создания эффективной площади отражения скрытности объекта идеальной плоскостью.

После войны Реймер Хортен переехал в Аргентину, а в 1950 году написал статью для Revista Nacional de Aeronautica, в которой утверждал, что деревянные самолеты поглощают радиолокационные волны. Спустя тридцать лет, когда теория самолетов невидимок ушла в массы, Реймер писал, что он намеренно пытался превратить летающее крыло Horten в самолет невидимку, утверждая, что он, без ведома руководства, построил планер с использованием специальной радиолокационной абсорбирующей смеси углерода, опилок и древесного клея. Было проведено два теста для выявления наличия угольного порошка, один из которых подтвердил его утверждение, а другой - нет. В общем, историки скептически относятся к версии, что скрытность изначально являлась целью дизайна.

В 2008 году Northrop Grumman совместно с каналом National Geographic взялись за реконструкцию макета Ho 229, который они тестировали на отражающую способность, а затем организовали тестовую симуляцию в сети радаров British Chain Home. В подавляющем большинстве случаев самолет обнаруживался - летающее крыло на разных дистанциях обнаруживалось в 80% случаев относительно стандартного немецкого Bf. 109.

Испытатели Northrop подчеркнули, что в сочетании с гораздо большей скоростью Ho 229 такое скромное улучшение оставило бы истребителям слишком мало времени на эффективную реакцию в соответствие с окружающей обстановкой.

Но, безусловно, базовой функцией летающего крыла всегда была его скорость, которая могла превысить максимальную скорость лучших истребителей союзников того времени на целых 33%. Время обнаружения при этом не имело большого значения, поскольку самолет мог обогнать любой отправленный перехватчик. Кроме того, стелс не несет пользы для истребителя, которым фактически считался Ho 229, поскольку союзники Германии при полетах в дневное время, не пользовались радарами.

Вероятно, Ho 229 был грозным противником на небе Второй мировой войны, но, честно говоря, даже к концу войны ему было очень далеко до массового производства. Хоть и нет оснований утверждать, что Ho 229 создавался как стелс-машина, в тоже время нет никаких сомнений, что в нём впервые реализованы конструктивные особенности, которые и сегодня по-прежнему используются в самолетах малой заметности.

Автор: Себастьян Роблин - магистр по разрешению конфликтов в Джорджтаунском университете и служил университетским инструктором Корпуса мира в Китае, работал в области образования, подготовки и переселения беженцев во Франции и Соединенных Штатах. В настоящее время пишет о безопасности и военной истории, потому писать о войне скучно.

Перевод: ВПК.name