Нацистский стелс-истребитель: история Ho 229
В Northrop Grumman заявили, что с этого года они разрабатывают второй бомбардировщик невидимку по схеме летающее крыло B-21 Raider, который будет лучше их же B-2 Spirit. И тем не менее, родоначальниками такой схемы была пара немецких братьев на службе нацистской Германии, которые спроектировали схему летающее крыло с реактивным двигателем, ставшую, по общему мнению, «Истребителем-невидимкой Гитлера».
Но главным побудительным мотивом создания самолета в форме летучей мыши стали максимизация скорости и дальности, а не скрытности.
Вальтер Хортен был летчиком истребителем асом в немецком Люфтваффе, уничтожившим семь самолетов противника, будучи ведомым легендарного Адольфа Галланда в битве за Британию. Его брат Реймар, не имевший официального аэронавигационного образования, был разработчиком самолета. В юности пара братьев разработала ряд инновационных хвостовых пилотируемых планеров.
В 1943 году глава Люфтваффе Герман Геринг представил, так называемую, спецификацию 3X1000 на самолет, который мог бы летать со скоростью тысячу километров в час, с бомбовым боекомплектом в тысячу килограммов и топливом, достаточным для полета на тысячу километров туда и обратно, с запасом примерно трети для выполнения непосредственно боевого задания. Такой самолет мог уничтожить цели в Британии, обогнав все истребители, отправленные на его перехват.
Очевидно, что для достижения таких высоких скоростей Германии потребовалось бы разработать новые турбореактивные двигатели. В тоже время реактивные двигатели потребляли слишком много топлива, что делало невозможным полеты на требуемые расстояния. Идея братьев Хортен состояла в том, чтобы использовать модель летающего крыла – хорошо обтекаемую плоскость без хвоста с минимальным сопротивлением потокам. Такой планер требовал меньшей мощности двигателя для достижения более высоких скоростей и, следовательно, потребляет меньше топлива.
Конструкция летающего крыла были не нова и использовались ранее и на планерах, и на самолетах с двигателем. Во время Второй мировой войны Northrop разработал для военных США бомбардировщик с высокими летными характеристиками XB-35, но не смог наладить его массового производства. Несмотря на преимущества в аэродинамике машины, отсутствие хвоста делало такие самолеты склонными к неконтролируемым рысканиям по курсу и сваливаниям на крыло.
|Бомбардировщик XB-35 по схеме летающее, созданный для нацистов компанией Northrop (США).
|Источник: https://b-29s-over-korea.com/
В августе 1943 года братья Хортен получили добро на развитие этой концепции. Сначала они построили беспилотный планер, известный как H.IX V1. Для уменьшения веса H.IX V1 получил длинные, тонкие, фанерные крылья. Эти «конусообразные» крылья нивелировали проблему рыскания. Не имея ни руля, ни элеронов, H.IX V1 управлялся «элевонами» (комбинация элеронов и рулей высоты) и двумя наборами спойлеров. Перемещение элевонов позволяло вызвать крен или, при совместном смещении в одном направлении, изменить высоту полета, в то время как спойлеры использовались для изменения курса.
В марте 1944 года после успешных испытаний планера H.IX V1 в Ораниенберге был изготовлен второй прототип V2 с двумя турбореактивными двигателями Jumo 004B, размещенными по обе стороны от кокпита, изготовленного из сварной стальной трубы. В кокпите размещалась примитивное кресло-катапульта пилота и тормозной парашют, раскрывающийся при посадке после касания взлетной полосы модифицированными трехколесными шасси, позволяющими перевозить больше полезной нагрузки.
Первый испытательный полет произошел 2 февраля 1945 года. Самолёт в виде манты показал плавность хода и хорошую устойчивость. Как сообщается, прототип даже победил в имитационном бою реактивный истребитель Me 262 с теми же двигателями Jumo 004.
Однако, тестирования был остановлено 18 февраля, после того как во время полета один из реактивных двигателей V2 загорелся и отключился. Пилот испытатель Эрвин Циллер сделал несколько поворотов и пикирований для перезапуска двигателя до того, как вылетев из дыма, врезался в землю и погиб.
К этому времени, Геринг уже одобрил производство сорока летающих крыльев компанией Gotha, которая являлась основном производителем тренажеров и военных планеров во время Второй мировой войны. Произведенные самолеты обозначались Ho 229s или Go 229s.
Поскольку Ho 229 являлся высокоскоростным, считалось, что производственная версия сможет летать со скоростью 975 километров в час - она была переделана под истребитель со штатным вооружением - два тяжелых тридцатимиллиметровых орудия Mark 103. Тогда же началось производство четырех новых прототипов – с V3 - до V6-, два из которых создавались как двухместные ночные истребители.
Удивительно, но Ho 229 никогда не осуществлял взлета с земли. Когда в апреле 1945 года, американские войска VIII корпуса вошли в завод в Фридрихроде (Германия), они нашли только части кабин прототипов на разных этапах сборки. Одна пара крыльев к прототипу была найдена в 75 милях от завода. Сборка прототипа V3 имела самую высокую степень готовности из всех четырех прототипов, и была отправлена вместе с крыльями для изучения в Соединенные Штаты. Его и сегодня можно увидеть под реставрацией в Центре Удвар-Хейзи в Американском авиационно-космическом музее в Шантильи, штат Вирджиния.
Самолеты Hortens были прорисованы со спецификациями в черновиках, имели форму летающего крыла, являясь реактивными бомбардировщиками с дальностью полета, достаточной для доставки атомной бомбы на восточном побережье Соединенных Штатов. Чертежи по схеме летающее крыло Horten H.XVIII «Amerika Bomber» никогда не были реализованы в железе, за исключением, вероятно, фильма «Капитан Америка».
Был ли Ho 229 стелс- истребителем?
Одно слово из названных технологий, которое вы до сих пор не услышали в этой истории - «стелс». И это потому, что в 1940-х годах не было найдено никакой документации, подтверждающей, что схема летающее крыло применена для создания невидимости самолета. В тоже время, Хортенс нащупал идею, использования дизайна летающего крыла для создания эффективной площади отражения скрытности объекта идеальной плоскостью.
После войны Реймер Хортен переехал в Аргентину, а в 1950 году написал статью для Revista Nacional de Aeronautica, в которой утверждал, что деревянные самолеты поглощают радиолокационные волны. Спустя тридцать лет, когда теория самолетов невидимок ушла в массы, Реймер писал, что он намеренно пытался превратить летающее крыло Horten в самолет невидимку, утверждая, что он, без ведома руководства, построил планер с использованием специальной радиолокационной абсорбирующей смеси углерода, опилок и древесного клея. Было проведено два теста для выявления наличия угольного порошка, один из которых подтвердил его утверждение, а другой - нет. В общем, историки скептически относятся к версии, что скрытность изначально являлась целью дизайна.
В 2008 году Northrop Grumman совместно с каналом National Geographic взялись за реконструкцию макета Ho 229, который они тестировали на отражающую способность, а затем организовали тестовую симуляцию в сети радаров British Chain Home. В подавляющем большинстве случаев самолет обнаруживался - летающее крыло на разных дистанциях обнаруживалось в 80% случаев относительно стандартного немецкого Bf. 109.
Испытатели Northrop подчеркнули, что в сочетании с гораздо большей скоростью Ho 229 такое скромное улучшение оставило бы истребителям слишком мало времени на эффективную реакцию в соответствие с окружающей обстановкой.
Но, безусловно, базовой функцией летающего крыла всегда была его скорость, которая могла превысить максимальную скорость лучших истребителей союзников того времени на целых 33%. Время обнаружения при этом не имело большого значения, поскольку самолет мог обогнать любой отправленный перехватчик. Кроме того, стелс не несет пользы для истребителя, которым фактически считался Ho 229, поскольку союзники Германии при полетах в дневное время, не пользовались радарами.
Вероятно, Ho 229 был грозным противником на небе Второй мировой войны, но, честно говоря, даже к концу войны ему было очень далеко до массового производства. Хоть и нет оснований утверждать, что Ho 229 создавался как стелс-машина, в тоже время нет никаких сомнений, что в нём впервые реализованы конструктивные особенности, которые и сегодня по-прежнему используются в самолетах малой заметности.
Автор: Себастьян Роблин - магистр по разрешению конфликтов в Джорджтаунском университете и служил университетским инструктором Корпуса мира в Китае, работал в области образования, подготовки и переселения беженцев во Франции и Соединенных Штатах. В настоящее время пишет о безопасности и военной истории, потому писать о войне скучно.
Перевод: ВПК.name
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Был ли Ho 229 стелс- истребителем?Был. В последствии подсчитали, что английские перехватчики не успели бы подняться на защиту от Хортена, т.к. английские радары не смогли бы на достаточном расстоянии его обнаружить. Истребителям-перехватчикам надо было время на взлёт и перехват, но по подсчётам к тому времени бомбы были бы уже сброшены.
В последствии подсчитали, что английские перехватчики не успели бы подняться на защиту от Хортена, т.к. английские радары не смогли бы на достаточном расстоянии его обнаружить
По тексту есть ответ на такую постановку вопроса - решала всё скорость, а не стелс, перехватчики, даже при большей дальности, а радары тогда были не как сейчас, не успели бы ничего сделать, потому что скорость самолета была значительно выше их скоростей - примерно на 30%.
Здесь скорее поражает другое
1. насколько немцы тогда обогнали всю планету даже не в самих разработках, а уровне и постановки задач и принципов и подходов к их решению
2. насколько же недалеко продвинулись в идеях страны лидеры, относительно немцев за все эти годы, во всяком случае в идеологии.
Здесь скорее поражает другоеВозможно ответ в том ,что победило не качество ,а количество ,вот отсюда и такой подход современных стран,вспомните сколько зарезанных интересных проектов в СССР и в США.
1. насколько немцы тогда обогнали всю планету даже не в самих разработках, а уровне и постановки задач и принципов и подходов к их решению
2. насколько же недалеко продвинулись в идеях страны лидеры, относительно немцев за все эти годы, во всяком случае в идеологии.
Уолтер ХортенНе Уолтер, а Вальтер - дело происходит не в англоамерике, а в Германии
два тяжелых тридцатимиллиметровых орудия Mark 103.Не Mark, Mk. а МК - Maschinenkanone
Вообще автор живет в аглосаксонской вселенной, что глаз режет! Да ВПК.name надо не тупо переводить текст, а редактировать его что ли, не допуская таких ляпов
Не Mark, Mk. а МК - Maschinenkanone
it was repurposed to serve as a fighter with a planned armament of two heavy Mark 103 thirty-millimeter cannons.
Не Уолтер, а Вальтер
С Вальтером согласен, поправили
Да ВПК.name надо не тупо переводить текст
Спасибо за оценку нашей работы и Ваших знаний.
С выпущенным шасси уродец редкостный.Мне их проект "Серебряная птица" нравится больше. Это реально был проект-мечта. На том этапе технологии что-то невообразимое.
Здесь скорее поражает другое- с одной стороны согласен (ракета, реактивный двигатель, реактивная авиация, атомная бомба и т.д.) - не состоявшаяся сверхдержава.
1. насколько немцы тогда обогнали всю планету...
С другой стороны, подобные работы проводились во всех ведущих странах того времени, в том числе и в СССР (с учётом его технологического уровня). Вот некоторые такие экспериментальные самолёты-бесхвостки:
1926г. БИЧ-3
1932г. БИЧ-7А
1935г. БОК-5
1936г. ХАИ-АВИАВНИТО-3
1937г. "СТРЕЛА"
1937г. "ТАНДЕМ-МАИ"
1936г. К-12
Просто наши работы плохо популяризированы, вот, например, о (послевоенных) работах и конструкциях Бартини известно мало, хотя "видон" у них фантастический:
Кстати нереализованные проекты очень интересная тема. Иногда много интересного просто не знаешь, я уже молчу сколько интересных концептов разрабатывается и остается пылится. Если есть интерес можно создать такую тему и делится интересными проектами.
Кстати нереализованные проекты очень интересная тема. Иногда много интересного просто не знаешь, я уже молчу сколько интересных концептов разрабатывается и остается пылится.- абсолютно согласен!
Здесь скорее поражает другоеОпасное заблуждение основанное на непонимании основы. Фашизм, это социально-экономическая система напрямую перерабатывающая людей в материальные блага. Но и все полезные идеи система тоже присваивает. Так что если вспомнить что фашистская Германия захватила всю Европу, то удивляться не приходится. Все европейское разнообразие было превращено в монолитную машину пожирания людей и стандартизированного мышления и взгляда на мир.
1. насколько немцы тогда обогнали всю планету даже не в самих разработках, а уровне и постановки задач и принципов и подходов к их решению
2. насколько же недалеко продвинулись в идеях страны лидеры, относительно немцев за все эти годы, во всяком случае в идеологии.
Рост технологий и производства конечно был, но как надолго бы хватило людских ресурсов для такого роста? Но самое главное, распорядились они всем европейским богатством совершенно бездарно. И иначе и быть не могло. В "эффективности" без человечества, технологий без культуры и человечности весь ужас фашизма.
А мне Do.335 "Стрела" нравится, жаль что такая интересная машина тоже опоздала.Отсутствие у Германии достаточно мощных поршневых двигателей заставило делать такую чудо-юду...
Кстати, то что Вам жаль, Тамерлан, заставляет взглянуть на Вас с подозрением...
Отсутствие у Германии достаточно мощных поршневых двигателей заставило делать такую чудо-юду...Ну от куда вы такое взяли ? Или вы воздушного охлаждения смотрели ? :) Все союзники летали на Мерлинах, те же Спитфайр и Мустанг гоняли на 1450 - 1720 л.с. в конце войны и лишь после войны их разгоняли за 2000 л.с. или для гонок. Наш Як 3 на 1650 л.с. летал и лишь после войны догнали до 1850 л.с. А Do.335 2 двигателя на 1900 л.с. причем такое размещение не портило аэродинамику. Двухдвигательными чудо-юдо баловались многие, так что про чудо-юдо не надо, Р-38 тоже о двух двигателях например
Кстати, то что Вам жаль, Тамерлан, заставляет взглянуть на Вас с подозрением...Какой Вы подозрительный :) Я в общем то про самолет думал :) Даже если бы они его и довели до ума, в 1944 году помочь им могла только ядерная бомба, все остальное - продление агонии и хватание за соломинку.
А истребитель P-47?PW-2800-57C Double Wasp - Воздушного охлаждения 18 цилиндров :) То есть их сравнивать не совсем корректно, так мы дойдем до немецкого DB 610 с 24 цилиндрами на Не 177 с мощностью в 3100 л.с. а на DB-613 A/D DB-613 C/D аж 3500 л.с. и он жидкостного охлаждения !!!
Сразу скажу, что это 2 двигателя 605 которые объединили вместе но работающие на один вал, если учесть, что на Р-47 двигатели воздушного охлаждения - цилиндры в два ряда по 9, то почему и не сравнить ? зачет..... вот почему правильно сравнивать только двигатели одного типа. И тот же Р-51 с как бы более слабым мотором заменил Р-47 в качестве истребителя, вытеснив его на роль истребителя-бомбардировщика.
Кстати..... под DB-610 - DB-613 в 1941 году вот такой самолет проектировали
Хеншель Hs Проект 75
Максимальная скорость: 790 км/ч на высоте 7 км
Вооружение: 4 х МК108 калибра 30 мм в носовой части фюзеляжа
И немного юмора - почему отклонили работы:
Опыты с моделью в аэродинамической трубе привели к довольно хорошим результатам. Проект достиг стадии, позволяющей немедленно начать разработку конструкторско-технологической документации. Но до этого дело не дошло. Несмотря на поддержку технических служб, Люфтваффе отклонили проект на том основании, что «пилоты не смогут привыкнуть к тому, что пропеллер находится позади хвостового оперения».Идиотов хватает везде !!! :)