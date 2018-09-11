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11.09.2018
Российская газета

В России для военных разработали сверхскоростной катер "Кречет"

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Модель катера "Кречет"
Модель катера "Кречет".
Источник: Пресс-служба Центрального конструкторского бюро имени Алексеева

В России для силовых структур разработан высокоскоростной катер с глиссирующими лыжами "Кречет", который может развивать на воде скорость до 160 километров в час.

Проект инновационного скоростного судна рассматривался специалистами и военными на форуме "Армия-2018".

"Доклад по созданию инновационного высокоскоростного катера "Кречет" был представлен в рамках научно-деловой программы форума и был удостоен диплома за лучший доклад на мероприятии", - сообщили "РГ" в пресс-службе Центрального конструкторского бюро имени Алексеева.

Главное преимущество нового катера заключается в его скорости. Предшественник "Кречета" - катер "Марлин", создающийся по программе развития судостроения и шельфовой техники Минпромторга, способен разгоняться лишь до 120 километров в час. При этом глиссирующие лыжи позволяют "Кречету" сохранять устойчивость и обеспечивают ровное движение на воде.

Основными задачами катера класса река-море станет патрулирование акватории и скоростная доставка спецназа в места проведения операций.


Николай Грищенко

10.09.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Система наблюдения "Ратник"
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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