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11.09.2018
Российская газета

F-35 заправился в воздухе на два миллиона долларов

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Самолет F-35C
Самолет F-35C CF-3 совершает торможение при помощи авиафинишера на Naval Air Station Patuxent River, штат Мэриленд.
Источник: strategypage.com

ВМС США подсчитали ущерб от неудачной дозаправки в воздухе истребителя F-35. Самолет получил повреждения на сумму не менее двух миллионов долларов. Также пострадал и заправщик - в его роли выступал палубный штурмовик F/A-18 Super Hornet. Нанесенный танкеру ущерб оценивается как "средний": от 50 до 500 тысяч долларов.

Инцидент произошел 23 августа во время учебного полета у побережья Вирджинии. При дозаправке в воздухе палубный истребитель F-35C повредил штангой топливоприемника корзину топливного шланга, выпущенного F/A-18. Мелкие обломки конструкции вместе с топливом попали в бак и затем повредили двигатель. Самолет совершил благополучную посадку на авианосец Abraham Lincoln, но инцидент оценивается как "несчастный случай первого класса" - это значит, что ущерб превышает два миллиона долларов. Поломки оборудования Super Hornet представители ВМС США характеризовали как "несчастный случай класса С" стоимостью от 50 до 500 тысяч долларов.

- Попадающие в двигатель части дозаправочных корзин - самая распространенная причина поломок авиадвигателей после птиц, - рассказал Military.com представитель морской авиации США лейтенант Тревис Каллаган.

Дозаправка в воздухе - постоянная головная боль пилотов F-35. Штанга топливоприемника установлена так, что летчик ее не видит. Чтобы контролировать контакт с корзиной, ему необходимо наклониться вперед. Ранее в Сети появилось видео мучений пилота британского истребителя над Атлантикой. 


Антон Валагин

10.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Великобритания
США
Продукция
F-18
F-35
F-35C
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Nimitz
Авианосец
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