Токио: Размещаемые элементы ПРО США в Японии не угрожают России

Японский посол в России Тоёхиса Кодзуки заявил о том, что одобренное в Токио размещение элементов американской системы противоракетной обороны (ПРО) не направлено против России, и России никак угрожать не будет. Такие слова японского посла напоминают ранее звучавшие заявления от самих американцев, когда, комментируя размещение элементов ПРО в Европе, те заявляли, что против России это не направлено.

В 2017 году правительство Японии вынесло постановление, в котором для США был зажжён зелёный свет в том плане, что Япония соглашалась на размещение у себя комgлексов ПРО Aegis Ashore.

Объект ПРО (США) в Румынии Facebook

В интервью РИА "Новости" Кодзуки заметил:

Они (комплексы) носят чисто оборонительный характер. Они рассчитаны на защиту жизни и материального имущества жителей нашей страны.

В американо-японском договоре предусмотрено размещение элементов ПРО на севере и на юге страны – в префектурах Акита и Ямагути. Ранее сообщалось, что вся система противоракетной обороны, выстраиваемая в Японии американскими военнослужащими, начнёт действовать к 2023 году. И никакие озабоченности Москвы ни японцами, ни американцами во внимание не брались и не берутся сейчас. Но японцы при этом болезненно реагируют, когда Россия занимается мероприятиями по защите жизни и имущества своих граждан – например, на Южных Курилах.