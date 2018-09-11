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11.09.2018
Российская газета

Полет тяжелого беспилотника РФ сняли на видео

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БПЛА "Альтаир"
БПЛА "Альтаир".
Источник: rg.ru

В сети появилось видео летных испытаний российского беспилотника тяжелого класса "Альтаир". Пятитонную машину с двумя винтами тестируют в Казани, известно как минимум о двух построенных прототипах.



"Альтаир" создается на Казанском авиазаводе имени Горбунова по контракту с Минобороны. Машина оснащена двумя дизельными 250-сильными двигателями, вращающими трехлопастные тянущие винты. Беспилотник может провести в воздухе без дозаправки до двух суток, пролетев при этом 10 тысяч километров. Военные предполагают использовать аппарат для стратегической разведки, доставки грузов, а также в ударном варианте.

Кадры с испытаний машины опубликовал телеканал "Звезда" - в фильме, посвященном беспилотной авиации, полет "Альтаира" можно увидеть на отметке 7.17. Зрители обратили внимание на обтекатель спутниковой антенны на данном прототипе.


Антон Валагин

10.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
КАПО Горбунова
Проекты
БПЛА
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