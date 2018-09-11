Полет тяжелого беспилотника РФ сняли на видео
В сети появилось видео летных испытаний российского беспилотника тяжелого класса "Альтаир". Пятитонную машину с двумя винтами тестируют в Казани, известно как минимум о двух построенных прототипах.
"Альтаир" создается на Казанском авиазаводе имени Горбунова по контракту с Минобороны. Машина оснащена двумя дизельными 250-сильными двигателями, вращающими трехлопастные тянущие винты. Беспилотник может провести в воздухе без дозаправки до двух суток, пролетев при этом 10 тысяч километров. Военные предполагают использовать аппарат для стратегической разведки, доставки грузов, а также в ударном варианте.
Кадры с испытаний машины опубликовал телеканал "Звезда" - в фильме, посвященном беспилотной авиации, полет "Альтаира" можно увидеть на отметке 7.17. Зрители обратили внимание на обтекатель спутниковой антенны на данном прототипе.
Антон Валагин
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