Полет тяжелого беспилотника РФ сняли на видео

В сети появилось видео летных испытаний российского беспилотника тяжелого класса "Альтаир". Пятитонную машину с двумя винтами тестируют в Казани, известно как минимум о двух построенных прототипах.

"Альтаир" создается на Казанском авиазаводе имени Горбунова по контракту с Минобороны. Машина оснащена двумя дизельными 250-сильными двигателями, вращающими трехлопастные тянущие винты. Беспилотник может провести в воздухе без дозаправки до двух суток, пролетев при этом 10 тысяч километров. Военные предполагают использовать аппарат для стратегической разведки, доставки грузов, а также в ударном варианте.

Кадры с испытаний машины опубликовал телеканал "Звезда" - в фильме, посвященном беспилотной авиации, полет "Альтаира" можно увидеть на отметке 7.17. Зрители обратили внимание на обтекатель спутниковой антенны на данном прототипе.

Антон Валагин