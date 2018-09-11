Новую 48-ствольную версию "Града" создали в Приднестровье

РСЗО из Приднестровья, созданная на основе БМ-21, с увеличенным числом направляющих: 48 вместо 40.

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике создали усиленную версию всемирно известного советского "Града". Боевая машина, выполненная на шасси трехосного полноприводного "Камаза-4320", была продемонстрирована на выставке вооружений, устроенной после парада, проведенного в честь отмечавшегося 2 сентября Дня республики.

От привычной РСЗО БМ-21 машина из Приднестровья отличается увеличенным числом направляющих: 48 вместо 40, которые, в свою очередь, разделены на блоки по 12 штук.

По всей видимости, на данной установке применяются стандартные реактивные снаряды, их данность стрельбы не превышает 20 км.

Ранее в ПМР выпускались реактивные установки на шасси автомобилей ЗиЛ-131. На них устанавливали по 20 направляющих. Эта техника была создана еще в середине 90-х гг. и регулярно демонстрируется на проводимых в Тирасполе военных парадах.

Дело в том, что при разделе военного имущества Советской армии реактивные системы "Град" и "Ураган" достались вооруженным силам Молдавии. Чтобы как-то сохранить паритет, приднестровцы приняли решение самостоятельно создать реактивные установки на имеющихся промышленных мощностях. Как мы видим, рабочие и конструкторы ПМР эту задачу успешно выполнили.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев