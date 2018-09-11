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11.09.2018
Военное обозрение

США уже не исключают ударов по войскам России и Ирана в Сирии

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В американской прессе появились заявления о том, что в США перестали исключать возможность нанесения ударов по позициям российских и иранских военнослужащих в Сирии. Об этом сообщается, в частности, газета The Wall Street Journal. При этом приводится типичный для США довод – "если Москва и Тегеран поддержат применение Асадом химического оружия".

Напомним, что в том же американском издании появился материал, в котором заявлено, что сирийский президент якобы "разрешил" САА использовать боевые отравляющие вещества против "повстанцев" в провинции Идлиб.

depositphotos.com

Таким образом, вырисовывается следующая картина: США могут осуществлять подготовку по нанесению ударов по иранским военным объектам на территории Сирии. Для этого и готовится типичная провокация с применением химического оружия, которым предварительно были снабжены так называемые "Белые каски".

Между тем, сами американцы вместе с силами "коалиции", как сообщают сирийские и ливанские источники, применили в Сирии фосфорные бомбы. Специалисты по Ближнему Востоку считают, что удары, нанесённые коалиционной авиацией на востоке САР, могут являться своеобразной репетицией перед бомбардировкой с воздуха уже позиций представителей иранских войск в Сирии. Также США могут нанести удары по позициям "Хизбаллы", чем явно будет удовлетворён Израиль.

10.09.2018
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принадлежат Военное обозрение
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