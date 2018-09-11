Войти
11.09.2018
Военное обозрение

ВВС Германии могут присоединиться к ударам по Сирии

489
0
-3

Минобороны Германии обдумывает предложение Пентагона о присоединении к группе государств, согласившихся принять участие в нанесении ударов по правительственным объектам в Сирии в случае применения войсками Асада химического оружия в Идлибе, пишет таблоид Bild.

https://ru.wikipedia.org

Ранее российское военное ведомство предупреждало, что в провинции Идлиб террористы готовят провокацию с отравляющими веществами, реализация которой станет поводом для нанесения Западом ракетных ударов по САР. В этой операции согласились принять участие США, Британия и Франция.

Теперь этот вопрос рассматривается в Германии, несмотря на недавнее заявление канцлера Ангелы Меркель о том, что ВС ФРГ не станут принимать участие в "военных действиях". Тем не менее, в бундесвере рассматривают такую возможность. Поводом для этого стал запрос американской стороны в канцелярию немецкого правительства.

Участие бундесвера в операции может стать исторической акцией, так ка Германия впервые за много лет рискует прямой конфронтацией с Россией, войска которой находятся в Сирии, говорится в статье.

Как отметили в совместном заявлении Минобороны и МИД ФРГ, "ситуация в Сирии дает повод для наибольшей озабоченности".

Конечно, в эти времена мы находимся в тесном контакте с нашими американскими и европейскими союзниками. На всех уровнях мы постоянно обмениваемся информацией о текущей ситуации, возможных сценариях кризиса, а также о вариантах действий. Цель состоит в том, чтобы стороны конфликта избегали эскалации той страшной ситуации, в которой уже оказались люди. В частности, это касается применения запрещенного химического оружия, которое уже использовалось режимом Асада в прошлом,

говорится в заявлении.

Таким образом, немецкие Tornado могли нанести удары по Сирии "бок о бок" с США, Британией и Францией, а возможно, и с другими новыми союзниками, пишет автор.

При этом окончательное решение по этому вопросу останется за Меркель. Что же касается парламента, то в случае внезапного присоединения бундесвера к операции мнение парламентариев будут спрашивать уже по факту, заключает издание.

10.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Сирия
США
Франция
Проекты
Химоружие
Похожие новости
11.09.2018
Ни потушить, ни спрятаться. Зачем Пентагон улучшает фосфорные боеприпасы
11.09.2018
США уже не исключают ударов по войскам России и Ирана в Сирии
11.09.2018
Германия задумалась об ударе по Сирии
10.09.2018
Удар на удар: сойдутся ли Россия и США в Сирии
07.09.2018
Атака за атакой: Франция готова ударить по Сирии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.09 21:17
  • 7400
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.09 20:57
  • 8
МРК "Каракурт" оснастят китайскими двигателями?
  • 11.09 20:52
  • 14
Турбореактивная унификация: получит ли Су-30 двигатели от Су-35
  • 11.09 20:28
  • 7
ОДК на выставке "Гидроавиасалон-2018" презентовала проект ремоторизации самолета-амфибии Бе-200
  • 11.09 20:26
  • 8
National Review (США): Предвосхищая следующий рискованный ход Путина
  • 11.09 20:11
  • 18
Нацистский стелс-истребитель: история Ho 229
  • 11.09 20:11
  • 7
Российские ученые создали двигатель для кубсатов на 40%-ном растворе спирта
  • 11.09 19:42
  • 3
Охотники за подлодками. Зачем Россия возрождает самолеты-амфибии А-40
  • 11.09 16:46
  • 12
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
  • 11.09 16:42
  • 7
Новый серийный Бе-200ЧС передан МЧС России
  • 11.09 16:15
  • 5
Летный образец многоцелевого вертолета Ка-62 прилетел на ВЭФ
  • 11.09 13:45
  • 1
ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" на "Гидроавиасалоне-2018 подписало контракт на поставку десяти Бе-200ЧС в США
  • 11.09 08:31
  • 4
ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" на "Гидроавиасалоне-2018 подписало контракт на поставку пяти Бе-200ЧС в Чили
  • 11.09 08:08
  • 1
Битва за море. Чем Украина может ответить на атаку России в Азовском море
  • 11.09 08:05
  • 3
От Крыма до Азова: цена бездеятельности