National Review (США): Предвосхищая следующий рискованный ход Путина

Сплоченный альянс США-НАТО имеет перевес за геостратегическим карточным столом, но только если он будет выступать единым фронтом и подготовится к противостоянию со своим противником. Неважно, насколько хорошо Путин играет в карты — фул-хаус на руках у США и НАТО может побить его плохой расклад, считает военный историк.

Сплотившийся альянс США-НАТО имеет преимущество, но только при условии, что он будет выступать единым фронтом и подготовится к противостоянию со своим соперником.

Владимир Путин - отличный игрок. Никогда еще карточный шулер не получал столько при плохом раскладе. Он правит государством с гораздо менее развитой экономикой, чем в США, уменьшающейся армией, сокращающейся продолжительностью жизни и растущим алкоголизмом. Однако каким-то образом он умудряется ввести мир в заблуждение, будто он является сильным лидером. Что нужно признать после его встречи с президентом Трампом в Хельсинки при всем смятении и последовавших негативных комментариях, - это то, что бывший полковник КГБ (чьи политические противники удивительно быстро умирают) трезво и реалистично оценивает мир и с готовностью преследует свои цели. Возмущенный закатом России после распада Советского Союза, Путин стремится восстановить свою страну как сильную региональную державу в Европе. Для этого ему не столько нужно тратить силы на развитие своей страны, сколько сеять раздор и возмущение в европейских странах и любой ценой уничтожить их связи и международную вежливость с Соединенными Штатами. Попутно он также стремится постепенно уничтожить такие мелочи, как понятия свободы и демократии, которые словно создают ощущение нечистоплотности в его авторитарно-царистском сознании.

Путин ищет слабости, которыми он может воспользоваться. Это не должны быть даже настоящие слабости, достаточно даже просто их восприятия. Исторически любая прореха в амуниции противника, любая "подсказка" за карточным столом приводила к будущей проверке со стороны Путина или его соотечественников. Сталин узнал об ухудшении умственного и физического состояния Франклина Делано Рузвельта в Ялте и начал закрывать Восточную Европу железным занавесом. Хрущев понял, что Джон Ф. Кеннеди - нерешительный, неопытный лидер, в Вене в 1961 году, и в результате возник Карибский кризис. Стратегическая невнимательность президента Буша в Ираке привела к вторжению России в Грузию. Тихий комментарий Обамы Дмитрию Медведеву: "Мы наладим более гибкие отношения" после его переизбрания в 2012 году привел к нелегальной оккупации Путиным Крыма и некоторых украинских территорий в 2014 году. Это русский трюизм про проверку врага: если перед тобой тряпка - дави, если перед тобой кремень - стой. Теперь вопрос состоит в том, после обвинений со стороны всего Альянса НАТО вслед за саммитом в Хельсинки, какую в следующий раз Владимир Путин устроит проверку в отношении Соединенных Штатов и их союзников?

В своем решении он будет руководствоваться тремя принципами. Во-первых, что бы он ни делал, это должно укреплять российские интересы. Действия кратковременного характера не стоят усилий, с его точки зрения. Во-вторых, любые действия должны угрожать ключевым европейским интересам и подрывать сплоченность Запада. В-третьих, эти шаги должны оказывать в достаточной степени двойственное воздействие на американские интересы, чтобы позволить Соединенным Штатам держаться подальше от карточного стола, так как Путин знает, что ему не хватает козырей против США. Судьба может распорядиться по-разному, и существует целый ряд сценариев, которые могли бы удовлетворить этим требованиям:

1) Путин может расширить свои военные операции на Украине. Возможно, он начнет скрытую (по сравнению с использованием "зеленых человечков") военную операцию, поводом к которой послужит какое-нибудь неуважение по отношению к живущим там этническим русским, и расширит таким образом свои географические завоевания за пределы Донбасского региона. Реакция Запада на вторжение 2014 года была в целом сдержанной, даже после того как Россия сбила гражданский самолет, летевший через украинское воздушное пространство. Сама Украина остается за пределами НАТО и в целом не рассматривается как часть Запада, при этом растет подозрение, что НАТО больше не будет расширяться, и окно возможности Украины закрылось. Расширение действий России в регионе может, с одной стороны, укрепить политические позиции Путина в его стране (если он продолжит скрывать информацию об убитых российских солдатах), а, с другой, вызвать больший резонанс среди тех, кто призывает к неизбежному восстановлению "естественного порядка" в Восточной Европе;

2) Путин может отдать предпочтение комбинированной операции с захватом территории в Балтийском море. Существует несколько островов, оспариваемых несколькими государствами, в том числе Россией и Швецией. Готланд, к примеру, в данный момент находится под контролем Швеции, которая не является членом альянса НАТО, но является членом Европейского союза. Захват Россией этого острова станет военным вызовом для Европейского союза, который необязательно повлечет за собой реакцию со стороны Соединенных Штатов. При таких условиях Россия, почти безусловно, будет доминировать с военной точки зрения. Установка современного вооружения для ограничения и воспрещения доступа и маневра, подобного тому, которое установлено в Калининграде, обеспечит России доминирование в воздушном и морском пространстве над всем Балтийским морем, а, следовательно, и над морскими путями к Польше и трем прибалтийским государствам. При таких обстоятельствах нетрудно представить, что эти государства будут стремиться заключить с Россией соглашение для обеспечения своего политического будущего;

3) Путин может переманить действующего члена альянса НАТО. Существующие трения между Турцией, Соединенными Штатами и всем альянсом НАТО, как и начало диалога Турции с Россией и Ираном относительно ситуации в Сирии, открыли возможность для выхода Турции из НАТО. Новое "сильное президентство" Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции, его обращенные к России просьбы о продаже современных противовоздушных ракет S-400, его решение захватить и держать в заложниках американского пастора, - все это привело отношения Турции с Америкой к переломному моменту. Нетрудно, таким образом, представить либо крах нынешнего правительства, либо его движение по направлению к России при попытках Эрдогана сохранить власть. Добровольно или принудительно, выход одного члена НАТО из Альянса откроет такую возможность и перед остальными.

Возможны и другие сценарии. "Захваты земли" в Арктике, действия, направленные на то, чтобы заглушить основные спутники ЕС в космосе, кибератаки, экономическое принуждение через энергетические поставки из России - все это может стать вызовом для Европы и создать напряжение внутри НАТО, особенно, если НАТО в целом продолжит не выполнять требования о 2% ВВП, которые обсуждались ее членами на саммите в Праге в 2002 году. Но что бы ни случилось, если все верно, это произойдет скоро - в период от шести месяцев до полутора лет.

Однако есть способ избежать этой кажущейся неизбежности. Если Соединенные Штаты продолжат инвестировать значительный капитал в свою оборонную сферу и повысят затраты с 3,4% ВВП (700 миллиардов долларов) до 4% (760 миллиардов долларов) в своем основном оборонном бюджете, а НАТО тем временем примет во внимание призыв Трампа тратить больше 2% ВВП на оборону, это значительно повысит ставки за игровым столом. Использование дополнительного финансирования на покупку ракет с расширенными возможностями, авиации пятого поколения и мобильной амуниции тоже может этому поспособствовать.

Однако лучший способ отразить следующий шаг Путина состоит в том, чтобы предвосхитить его. Благодаря агрессивному графику учений в Балтийском и Средиземном море Соединенные Штаты и их союзники в НАТО могут укрепить свои интересы и продемонстрировать свою решимость, украв у Путина инициативу на агрессию. Учитывая охват территории России, США и их союзники также могли бы провести учения где-то в центральной Евразии или вдоль тихоокеанского берега России, чтобы напомнить Путину о том, насколько обширную территорию ему приходится защищать.

Владимир Путин считает, что воскрешает былую советскую и царскую славу России и вновь зажигает в сердцах людей ощущение величия. Но, как хорошо известно ученикам великого стратега Джорджа Кеннана (George Kennan), настоящая стратегическая культура России никогда не строилась на величии, а характеризовалась страхом. Сплоченный альянс США-НАТО имеет перевес за геостратегическим карточным столом, но только если он будет выступать единым фронтом и подготовится к противостоянию со своим противником. Неважно, насколько хорошо Путин играет в карты, фул-хаус на руках у США и НАТО может побить его плохой расклад.

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Джерри Хендрикс (Jerry Hendrix)