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11.09.2018
ИноСМИ

Трамп размышляет об ударе по российским военным в Сирии

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Истребитель ВМС США взлетает с палубы авианосца США "Дуайта Д. Эйзенхауэра" в Персидском заливе
Истребитель ВМС США взлетает с палубы авианосца США "Дуайта Д. Эйзенхауэра" в Персидском заливе.
Источник: © AP Photo, Petr David Josek

По словам информированных источников, президент США Дональд Трамп пригрозил провести массированную атаку против войск Башара Асада, если тот совершит «резню в Идлибе», сообщает «Уолл стрит джорнэл». Пентагон разрабатывает военные варианты, но Трамп не решил, что именно вызовет военный ответ и будут ли США нацелены на российские или иранские вооруженные силы.


Президент Сирии Башар Асад одобрил использование хлорного газа для наступления против последнего крупного оплота повстанцев в стране, заявили американские чиновники, комментируя перспективы нанесения военного удара по сирийской армии, сообщает "Уолл стрит джорнэл".

По словам информированных источников, президент США Дональд Трамп пригрозил провести массированную атаку против войск Башара Асада, если тот совершит "резню в Идлибе", ставшим последним убежищем для более чем трех миллионов человек и целых 70 тысяч бойцов оппозиции, которых правительство Асада считает террористами.

Международные усилия по предотвращению наступления не смогли отговорить Сирию, Россию и Иран от попыток нанести сокрушительный удар по мятежникам, которые, судя по всему, находятся на грани поражения после семи лет попыток заставить Асада отречься от власти. России и Сирии активизировали свои атаки, в то время как тысячи мирных жителей были эвакуированы в контролируемых правительством районах Сирии. Асад отверг призывы ООН, Турции, США и других стран, которые предупредили, что нападение может спровоцировать новый гуманитарный кризис.

Пентагон разрабатывает военные варианты, но Трамп не решил, что именно вызовет военный ответ и будут ли США нацелены на российские или иранские вооруженные силы, помогающие Асаду в Сирии, заявили американские чиновники.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

10.09.2018
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