Тем временем в Индии: А нам точно нужны французские Rafale?

Исходя из материалов индийской прессы, в России нередко делают выводы о том, что Нью-Дели устраивает странные "ритуалы" при обсуждении военно-технических соглашений исключительно с нашими поставщиками. Речь идёт о нередких странных заявлениях индийских партнёров, когда те сначала уверяют, что готовы заключить контракт, затем находят сотню причин, на основании которых от подписания контракта отказываются, а её через некоторое время, ожидая, что Россия предложит "дисконт", предлагают новые параметры сделки по приобретению вооружений.

Но, как следует из индийских же СМИ, так Индия ведёт себя практически с любым партнёром (или потенциальным партнёром) в военно-технической сфере.

В одной из индийских газет вышел материал, в котором от лица общественности у правительства страны требуют разъяснений, почему именно французским истребителям Rafale для ВВС Индии власти отдали предпочтение. В статье англоязычной газеты The Statesman говорится о том, что правительство допустило ошибку, пытаясь скрыть реальную стоимость контракта на приобретение 36-ти французских военных самолётов.

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Кроме того, авторы задаются вопросом: повысят ли боеспособность индийского военно-воздушного флота 36 истребителей Rafale, или это сомнительно?

В статье приводится и другой вопрос: если сделка действительно идёт на благо Индии, то почему в ведомстве не раскрывают всех её деталей, в первую очередь – финансовой составляющей - в условиях транспаретности в области управления госзакупками? Отмечается, что таким образом правительство само загоняет себя в угол, давая повод для слухов по сделке с французами.